Щоб позбутися від зморшок та для рівного овалу обличчя: 3 вправи фейсбілдингу для усіх

Якщо ви хочете і після 50 років мати привабливий вигляд, як Дженніфер Лопес чи Дженніфер Еністон, то варто починати дбати про свою красу в юному віці. За допомогою гімнастики для обличчя – фейсбілдингу – можна тримати м'язи обличчя в тонусі та зберігати шкіру підтягнутою і молодою дуже довго, а також вирівняти овал обличчя і запобігти передчасному старінню.

Фейсбілдинг може замінити естетичні пластичні операції. Адже гімнастика для обличчя передбачає роботу окремих м'язів, що розслаблятиме різноманітні затиски, та повертатиме їх в тонус. Вправи на м'язи обличчя виконують навіть голлівудські зірки, яких вважають еталоном краси. Наприклад, Дженніфер Лопес та Дженніфер Еністон неодноразово у своїх інтерв'ю зазначали, що ефективність фейсбілдингу залежить не від кількості виконаних вправ, а у їхній регулярності.

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Тому ділимося з вами 3 вправами для гімнастики обличчя, які варто повторювати щодня. Тоді результат можна буде швидко помітити.

3 вправи фейсбілдингу для краси і молодості обличчя

Рухання вухами

Експерти фейсбілдингу рекомендують рухати вухами щоранку. Не засмучуйтеся, якщо не знаєте, як це робити, бо цьому можна навчитися. Рухаючи вухами назад, вправа допомагає працювати скроневій ділянці, а шкіра під очима натягується. Таким чином ви запобігаєте появі зморшок у цих місцях. Також під час виконання вправи працюють м'язи на чолі, які дозволяють уникнути передчасного старіння. Зокрема, рухання вухами стимулює роботу мозку, тому повторюйте таку маніпуляцію, коли вам потрібно зосередитися чи вирішити певну проблему.

Вправа для м’язів обличчя

Зазвичай саме на чолі виникають перші зморшки. Аби запобігти їхній появі або зменшити видимість тих ліній, які є, існує чимало вправ з фейсбілдингу. Одна із найпростіших та найефективніших полягає у тому, щоб покласти долоню на чоло, а потім легенько натискати на нього і піднімати брови. Важливо, щоб під час виконання вправи не з'являлися заломи на шкірі. Повторіть вправу декілька разів, допоки не відчуєте, що м’язи втомилися. Повторюйте такий елемент фейсбілдингу щодня, аби досягти ефекту красивої і молодої шкіри.

Для носогубних складок

Ще одна проблемна ділянка. Можна запобігти появі зморшок у носогубній частині обличчя, якщо регулярно робити одну вправу: трішки відкрийте рот, наче намагаєтеся вимовити літеру "а", втягніть губи всередину рота, прикриваючи ними зуби, і намагайтеся їх втягнути всередину якомога більше. Якщо правильно виконуватимете цю маніпуляцію, то ви відчуєте, як напружуються м'язи від підборіддя до перенісся. Повторіть вправу декілька разів, аби з'явилося відчуття легкої втоми, як після тренування на прес чи присідання.