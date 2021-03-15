На початку весни важливо врятувати шкіру від зимової тьмяності і сухості. Адже мороз та опалювальний сезон погано на неї вплинули. Проте можна досягти ефекту свіжої, здорової і сяйливої шкіри за допомогою 5 кроків.

Модні покази сезону осінь-зима 2021 дали зрозуміти, що сяйлива шкіра буде головним б’юті-трендом цієї весни. Наприклад, моделі на показі Emilia Wickstead продемонстрували приклад здорового обличчя з легким сяйвом. Сама дизайнерка бренда Емілія Вікстед зазначила: "Колекція натхнена кінематографом різних епох, почуттям бажання і внутрішнім світом жінок, що нині також актуально".

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Працюючи над колекцією сезону осінь-зима 2021, Емілія Вікстед надихалася роботами Альфреда Гічкока й Луки Гуаданьїно. Вона переконана, що краса – це ключ до успіху, а також називає свою колекцію "вишуканою і зрілою". Саме тому перед її командою стояло важливе завдання – зберегти шкіру обличчя по-юнацькому свіжою.

За допомогою мінімального макіяжу візажисти створили ефект природної і сяйливої "порцелянової шкіри" на обличчях моделей, які представляли дизайнерські вбрання Emilia Wickstead. Майстриня макіяжу Наоко Сцинту розповіла, що використовувала кілька про біотичних продуктів для попереднього догляду за шкірою. "Підготування шкіри було ключем до створення цього образу", – зазначила візажистка.

Як мати сяйливу шкіру

Очистити і зволожити. Для цього насамперед використайте міцелярну воду, спеціальне молочко чи лосьйон, аби видалити зі шкіру усі забруднення. А потім ретельно зволожте її улюбленим засобом.

Для цього насамперед використайте міцелярну воду, спеціальне молочко чи лосьйон, аби видалити зі шкіру усі забруднення. А потім ретельно зволожте її улюбленим засобом. Зробіть масаж. Шкіра матиме наповнений і підтягнутий вигляд, якщо ви масажуватимете її. Візажистка Наоко Сцинту самостійно довго масажує шкіру обличчя, застосовуючи сироватку, яка має властивість заспокоювати запалення і зволожувати дерму.

Я люблю масажувати шкіру висхідними рухами, починаючи з ключиць і закінчуючи на підборідді. Використовуйте пальці для масажу від підборіддя до скронь, потім масажуйте зону навколо очей – від надбрівної кістки назовні, колом і вниз до внутрішніх куточків, натискаючи на акупунктурні точки в цих зонах. Ця техніка знімає стрес і підтягує шкіру, дає змогу продукту максимально ввібратися,

– пояснює Наоко.

Живіть і піклуйтеся. Якщо ви виконали 2 попередні кроки, то ваша шкіра вже повинна сяяти. Тому залишилося лише зафіксувати результат. Аби це зробити, додатково зволожуйте і живіть шкіру. З цією метою візажисти регулярно наносять сироватку для ділянки навколо очей і легкий зволожувальний крем.

Якщо ви виконали 2 попередні кроки, то ваша шкіра вже повинна сяяти. Тому залишилося лише зафіксувати результат. Аби це зробити, додатково зволожуйте і живіть шкіру. З цією метою візажисти регулярно наносять сироватку для ділянки навколо очей і легкий зволожувальний крем. Замаскуйте почервоніння. Після підготування шкіри варто нанести тонкий шар тонального крему і консилера. "Якраз стільки, щоб зберегти ідеальне сяяння й знизити природні рожеві тони на шкірі й губах", – додає візажистка Сцинту.