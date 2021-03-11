Нерівний колір обличчя, чорні цятки, недоліки у Т-зоні – те, з чим може впоратися вакуумна чистка. Процедуру можна провести в домашніх умовах, а ефект отримати салонний. Проте перед цим варто дізнатися, у чому полягає користь вакуумної чистки, які у неї є переваги та недоліки і як правильно повторювати процедуру самостійно.

Косметика, брудне повітря та інші зовнішні фактори сприяють швидкому закупорюванню пор. За допомогою вакуумної чистки можна повернути шкірі ідеальний вигляд.

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Що потрібно знати про вакуумну чистку обличчя

Вакуумна чистка обличчя проводиться за допомогою апарата, який можна придбати у спеціалізованих б’юті-крамницях. Це ще один спосіб догляду за шкірою в домашніх умовах. Спеціальний прилад призначений для очищення пор. Проте слід ретельно підходити до його вибору, а також правильно повторити послідовністю кроків під час процедури.

Переваги, недоліки, протипоказання вакуумної чистки

Переваги: результат помітний одразу після першого використання, апарат глибоко очищує пори, активізує обмін речовин, стимулює вироблення колагену і еластину, пришвидшує окислювально-відновлювальні процеси.

результат помітний одразу після першого використання, апарат глибоко очищує пори, активізує обмін речовин, стимулює вироблення колагену і еластину, пришвидшує окислювально-відновлювальні процеси. Недоліки: вагітним не можна робити вакуумну чистку обличчя, під час процедури приладом не можна торкатися ділянок навколо очей, серця, щитовидної залози, статевих органів, зокрема, заборонено проводити апаратом по місцях, у яких ви робили контурну пластику чи маєте імплантати.

вагітним не можна робити вакуумну чистку обличчя, під час процедури приладом не можна торкатися ділянок навколо очей, серця, щитовидної залози, статевих органів, зокрема, заборонено проводити апаратом по місцях, у яких ви робили контурну пластику чи маєте імплантати. Протипоказання, про які потрібно знати перед випробовуванням методу такої чистки: дерматологічні захворювання, проблеми зі серцево-судинною системою, невралгія лицьового нерва, вагітність, щелепно-лицьова хвороба, онкологічне захворювання, гострі запальні процеси.

Як вибрати апарат для чищення обличчя ультразвуком

Потужність. Один із найважливіших показників. Зверніть увагу на те, що чим потужнішим буде апаратам, тим глибше він очищуватиме пори.

Один із найважливіших показників. Зверніть увагу на те, що чим потужнішим буде апаратам, тим глибше він очищуватиме пори. Вага. Вам доведеться довго тримати прилад під кутом 45 градусів, тому обирайте комфортну вагу, щоб рука швидко не втомилася.

Вам доведеться довго тримати прилад під кутом 45 градусів, тому обирайте комфортну вагу, щоб рука швидко не втомилася. Компактність і зручність. Перш ніж зробити покупку, переконайтеся, що вам зручно тримати апарат в руці.

Перш ніж зробити покупку, переконайтеся, що вам зручно тримати апарат в руці. Виробник. Віддавайте перевагу маркам, які є авторитетними на ринку краси та мають хороші відгуки від покупців.

Віддавайте перевагу маркам, які є авторитетними на ринку краси та мають хороші відгуки від покупців. Ціна. Експерти в індустрії краси рекомендують середній ціновий сегмент, але насамперед звертайте увагу на свої фінансові можливості.

Експерти в індустрії краси рекомендують середній ціновий сегмент, але насамперед звертайте увагу на свої фінансові можливості. Функціонал. Подумайте, які функції вам потрібні, а без яких ви зможете обійтися, щоб не переплачувати за зайві "фішки".

Як робити вакуумне очищення обличчя

Ретельно очистіть обличчя від косметики і бруду за допомогою тоніка або спеціального молочка.

Розпарте шкіру, аби відкрити пори.

Переходіть до нанесення гелю-провідника, який є необхідним, бо при контакті з повітрям хвилі не працюють.

У процесі процедури тримайте ложечку або лопатку так, щоб вона утворювала кут 45 градусів.

Проводіть рухи проти масажних ліній.

Опісля нанесіть живильний крем.

Перед проведенням вакуумної чистки в домашніх умовах рекомендуємо додатково проконсультуватися з косметологом-дерматолом.