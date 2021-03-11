Вакуумна чистка обличчя в домашніх умовах: що потрібно знати перед проведенням процедури
Нерівний колір обличчя, чорні цятки, недоліки у Т-зоні – те, з чим може впоратися вакуумна чистка. Процедуру можна провести в домашніх умовах, а ефект отримати салонний. Проте перед цим варто дізнатися, у чому полягає користь вакуумної чистки, які у неї є переваги та недоліки і як правильно повторювати процедуру самостійно.
Джерело:tochka.net
Косметика, брудне повітря та інші зовнішні фактори сприяють швидкому закупорюванню пор. За допомогою вакуумної чистки можна повернути шкірі ідеальний вигляд.
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Що потрібно знати про вакуумну чистку обличчя
Вакуумна чистка обличчя проводиться за допомогою апарата, який можна придбати у спеціалізованих б’юті-крамницях. Це ще один спосіб догляду за шкірою в домашніх умовах. Спеціальний прилад призначений для очищення пор. Проте слід ретельно підходити до його вибору, а також правильно повторити послідовністю кроків під час процедури.
Переваги, недоліки, протипоказання вакуумної чистки
- Переваги: результат помітний одразу після першого використання, апарат глибоко очищує пори, активізує обмін речовин, стимулює вироблення колагену і еластину, пришвидшує окислювально-відновлювальні процеси.
- Недоліки: вагітним не можна робити вакуумну чистку обличчя, під час процедури приладом не можна торкатися ділянок навколо очей, серця, щитовидної залози, статевих органів, зокрема, заборонено проводити апаратом по місцях, у яких ви робили контурну пластику чи маєте імплантати.
- Протипоказання, про які потрібно знати перед випробовуванням методу такої чистки: дерматологічні захворювання, проблеми зі серцево-судинною системою, невралгія лицьового нерва, вагітність, щелепно-лицьова хвороба, онкологічне захворювання, гострі запальні процеси.
Як вибрати апарат для чищення обличчя ультразвуком
- Потужність. Один із найважливіших показників. Зверніть увагу на те, що чим потужнішим буде апаратам, тим глибше він очищуватиме пори.
- Вага. Вам доведеться довго тримати прилад під кутом 45 градусів, тому обирайте комфортну вагу, щоб рука швидко не втомилася.
- Компактність і зручність. Перш ніж зробити покупку, переконайтеся, що вам зручно тримати апарат в руці.
- Виробник. Віддавайте перевагу маркам, які є авторитетними на ринку краси та мають хороші відгуки від покупців.
- Ціна. Експерти в індустрії краси рекомендують середній ціновий сегмент, але насамперед звертайте увагу на свої фінансові можливості.
- Функціонал. Подумайте, які функції вам потрібні, а без яких ви зможете обійтися, щоб не переплачувати за зайві "фішки".
Як робити вакуумне очищення обличчя
- Ретельно очистіть обличчя від косметики і бруду за допомогою тоніка або спеціального молочка.
- Розпарте шкіру, аби відкрити пори.
- Переходіть до нанесення гелю-провідника, який є необхідним, бо при контакті з повітрям хвилі не працюють.
- У процесі процедури тримайте ложечку або лопатку так, щоб вона утворювала кут 45 градусів.
- Проводіть рухи проти масажних ліній.
- Опісля нанесіть живильний крем.
Перед проведенням вакуумної чистки в домашніх умовах рекомендуємо додатково проконсультуватися з косметологом-дерматолом.
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