Помимо классического нюдового покрытия, для нейл-дизайна на последний звонок можно вырисовывать микс сдержанных и красочных оттенков лака, добавлять минималистичные блестящие акценты и узоры. Вдохновляйтесь подборкой стильных идей.
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