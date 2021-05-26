Помимо классического нюдового покрытия, для нейл-дизайна на последний звонок можно вырисовывать микс сдержанных и красочных оттенков лака, добавлять минималистичные блестящие акценты и узоры. Вдохновляйтесь подборкой стильных идей.

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Стильный маникюр на последний звонок 2021

Классический нюд на все случаи жизни

Немного блеска в маникюре – всегда удачное решение

Нежные ромашки для стильного образа

Модные красочные пятнышки

Идея для элегантной отличницы

С таким невероятным маникюром вам будут завидовать все одноклассницы

Сдержанный и красивый френч

Волшебный цвет, который понравится даже строгим учителям

Маникюр для довершения изысканного образа

Победное сочетание нюда с золотом

 