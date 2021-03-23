Щоб згадати історію: ColourPop випустили яскраву лінійку косметики, натхненну Ліззі Макгвайр

Американський бренд косметики ColourPop представив другу колаборацію з Disney. Цього разу на створення б'юті-лінійки представників бренда надихнув підлітковий сітком "Ліззі Макгвайр". Стиль головної героїні Ліззі, роль якої виконала Гіларі Дафф, наслідували багато підлітків нульових. Косметика за мотивами сіткому допоможе міленіалам згадати історію дитинства і зробити трендовий макіяж.

Перезавантаження "Ліззі Макгвайр" поки що не планується. Але згадати стиль улюбленої героїні багатьох підлітків нульових та повторити її б'юті-образ можна за допомогою косметичних продуктів, які з'явилися у результаті нової колаборації ColourPop x Lizzie McGuire.

Вам буде цікаво: Кім Кардашян створила парфуми з рідною сестрою Кендалл: кому присвячена колаборація

ColourPop випустили колекцію косметики, присвячену Ліззі Макгвайр

22 березня ColourPop оголосили про нову співпрацю з Disney, перед цим подразнивши шанувальників їхньої продукції дописом у твітері: "Якщо ти знаєш, ти знаєш. Ти просто мав бути там … Незабаром на ColourPop". А також додали зображення із рожевим логотипом каналу Disney і зелене тло.

Наразі відомо, що колекція косметики ColourPop x Lizzie McGuire включатиме:

палетку тіней What Dreams Are Made Of із 12 відтінками, серед яких золотий, персиковий і пурпуровий із гліттером;

4 блиски для губ у пакованні в стилі нульових;

2 палетки рум'ян;

скраб для губ з ароматом жуйки Bupblegum Pop Lippie;

гелеві тіні з глітером Sing to Me Paolo (білі з райдужним блиском) та Get a Grip (рожеві з блиском).

Косметику з лінійки ColourPop x Lizzie McGuire можна буде придбати на офіційному сайті бренда з 26 березня. Нагадаємо, що вперше колаборацію ColourPop і Disney присвятили мультфільму "Бембі".