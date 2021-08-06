20-річна Айріс Лоу вже має на своєму досвіді декілька фотосесій Dior. Ще у січні 2021 року модель стала лицем косметичної лінії бренду й тепер щоразу тішить своїх прихильників неймовірними світлинами.

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У новій фотосесії Айріс постала у стриманому й водночас загадковому образі. Талановита візажистка Dior Beauty – Енн Софі Коста створила для дівчини чуттєвий й акцентний макіяж, який підкреслює блакитні очі моделі.



Айріс Лоу у новій фотосесії для Dior / Фото з інстаграму Айріс

У мейкапі Коста використала новинку Dior Beauty – блакитно-сині тіні, які доповнила виразною стрілкою. Такі smoky eyes у блакитних відтінках ніби віють атмосферою 70-х. Для того, щоб не перевантажити образ, губи Айріс нафарбовані у тілесний колір, а брови злегка підмальовані і трендово підчесані уверх.