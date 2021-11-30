Шоколадний відтінок мокко: яке фарбування волосся слід зробити цієї зими

Белла Хадід, Емілі Ратажковскі та інші трендсеттери доводять, що шоколадний відтінок мокко на волоссі буде виглядати особливо ефектно взимку 2021 – 2022.

Влітку темноволосі красуні можуть сміливо додавати в пасма трішки теплих, вогняних (наприклад, мідних) відтінків, але восени і взимку варто віддавати перевагу фарбуванню в холодний глибокий колір шоколадного мокко. Більше про трендове фарбування знає Дженна Перрі – колористка з Нью-Йорку.

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Шоколадний відтінок мокко – трендове фарбування цієї зими

Дженна Перрі, яка вигадала назву модному зимовому фарбуванню волосся, відтворила трендовий відтінок на пасмах Белли Хадід для Каннського кінофестивалю на початку цього року. Зіркова колористка розповідає: "Ми хотіли отримати глибокий звабливий каштановий колір. Я змішала теплий темно-коричневий і додала в формулу трішки попелястих ноток. Коли побачила фотографії Белли з Франції, колір нагадав мені шоколадний мус або торт, густо покритий шоколадом, – звідси й назва".

Колористка Белли Хадід вважає, що шоколадний мокко – це універсальний колір із палітри темних відтінків, який личитиме чи не кожній жінці. Вона доводить це припущення на прикладі своїх клієнток: від колишніх білявок Хлої Севіньї і Діани Грон до власниць натурального каштанового волосся Емілі Ратажковскі. "Глибокий і насичений шоколадний колір – це розкіш. Він відображає тепло сонця, тому ніколи не має нудного вигляду", – зазначає Дженна Перрі.

Темний кавовий відтінок на своєму волоссі також вже встигли спробувати інші зірки: Гейлі Бібер, Ешлі Олсен, Софія Річі. На б’юті-перевтілення можуть надихати не лише їхні образи, але й стиль епохи 1990-х. "Новий колір волосся Софії навіює мені думку про олівець для губ M.A.C Espresso, а вона надто юна, щоб оцінити це посилання", – поділилася Ніколь Річі на своїй інстаграм-сторінці, опублікувавши у сторіз світлину нової зачіски молодшої сестри.

Шоколадні відтінки мокко будуть особливо актуальними для святкового сезону. "Взимку вони наче зігрівають вас. До того ж цей колір не вимагає складного догляду, як у випадку відтінків блонду", – додала Перрі.

Аби створити ідеальний шоколадний мокко на пасмах, потрібно брати до уваги підтон шкіри: медові ноти допоможуть "зігріти" холодну шкіру, а попелясті тони – врівноважать більш теплу і додадуть їй золотистого відтінку, "щоб волосся не виглядало як перука", як згадувала Дженна Перрі. Наприклад, колір Белли Хадід більш попелястий, а в Емілі Ратажковскі – більш теплий. Додамо, що зберегти красивий колір і блиск після фарбування можна за допомогою безпечних для цього відтінку шампунів та інших доглядових засобів.



Модний відтінок для фарбування волосся взимку / Фото з інстаграму Гейлі Бібер



Модний відтінок для фарбування волосся взимку / Фото Vogue



Модний відтінок для фарбування волосся взимку / Фото Vogue



Модний відтінок для фарбування волосся взимку / Фото Vogue