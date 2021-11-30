Люк Хершесон працює з Дуа Ліпою, Вікторією Бекхем та іншими знаменитостями. Він знає кілька хитрощів, які роблять тонке волосся густим і здоровим.

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9 хитрощів, завдяки яким тонке волосся здається густішим

Шампунь і кондиціонер

Аби візуально додати волоссю об'єму, не потрібно використовувати велику кількість шампуню і кондиціонера. Хершесон переконує: "Неправильний кондиціонер або занадто велика його кількість може зробити волосся важким і пласким, через що воно здаватиметься ще тоншим. Ліпше не використовуйте маски для волосся і сильний кондиціонер, якщо ви хочете зберегти об’єм і текстурність волосся".

Все залежить від стрижки

За допомогою правильної стрижки волосся стане максимально густим. "Хороша стрижка – основа будь-якого укладання. Вам потрібна форма і графічний зріз, інакше вашій стрижці не буде на чому триматися – погано підстрижене волосся не опиратиметься силі тяжіння, позаяк його вага тягтиме його донизу", – розповідає зірковий hair-стиліст, чому без форми і належного зрізу пасма не зможуть утримати об’єм.

Коротко

Волосся здаватиметься густішим не лише з прямим чи рваним чубчиком, але й із короткими пасмами навколо обличчя. Майстер зазначає: "Так вдається створити відчуття додаткової текстури і товщини, порівняно з пласкими і прямими чубчиками-шторками".



Густе волосся робить образ більш розкішним / Фото з інстаграму @camilamorrone

Накладні пасма

"Часто біля скронь і з боків волосся стоншується, особливо це помітно з віком. Штучні пасма або спеціальні подушечки на липучці, що кріпляться біля коренів волосся, допомагають створити додатковий об'єм", – дивує хитрощами Люк. Такі штучні та дуже тонкі пасма, які навіть не схожі на нарощене волосся, носять чимало зірок на червоній килимовій доріжці.

Зміна проділу

Найбільш популярним і швидким трюком для збільшення об'єму волосся є зміна проділу із прямого на боковий. Хершесон коментує: "Згадайте Кім Бейсінгер і її проділ. З центральним проділом волосся завжди здається пласкішим, тому додайте пишності, перемістивши його набік".

Начісування на маківці

Начоси знову повертаються в можу. Зі слів Хершесона, ця старовинна техніка стане в нагоді, щоб створити ілюзію товстіших коренів, але не використовуйте для цього гребінь. Натомість вибирайте щітку зі змішаної щетини і, утримуючи волосся вгорі, проводьте нею вниз за коренями на маківці. Таким чином вам вдасться отримати ефект зачіски Бріжіт Бардо і відкрити погляд.

Правильний догляд

Муси для волосся нового покоління додають волоссю текстури, піднімають його біля коренів і допомагають зберегти об'єм.



Хитрощі для красивої укладки / Фото з інстаграму @camilamorrone

Висушування волосся під коренями

Коли ви сушите волосся феном, спрямовуйте потік повітря під корінь і вгору, а не на маківку. "Такі дрібниці мають велике значення", – додає Хершесон.

Експерименти з кольором

Правильне розташування відблисків і основного кольору допоможуть надати волоссю об’єму. "Коли ви створюєте текстуру і контраст за допомогою кольору, з'являються глибина й ілюзія товщини, – каже Хершесон. – Добре спрацює додавання тонких відблисків".