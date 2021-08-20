Швидко і безпечно: як позбутися від прища на обличчі за 1 ніч

Акне – це проблема, яка вимагає комплексного професійного лікування. Проте інколи небажані прищики можуть з'являтися на обличчі по одному. У такому випадку від них можна швидко й безпечно позбутися, якщо дізнатися про кілька дієвих способів.

Соромитися проблемної шкіри не варто. Також не удавайтеся до маскування акне тональними засобами, щоб не погіршити ситуацію. Ще одне важливе правило у боротьбі з прищами – не тиснути їх, зокрема болючі комедони. Адже почистити пори належним чином зможе лише дерматолог-косметолог. Якщо вам потрібно миттєво позбутися від прища, то скористайтеся безпечними методами.

Корисно знати: Чому випадають брови: 11 неочевидних і неочікуваних причин

Як позбутися від прища за ніч

Застосуйте звичайний аспірин перед сном, щоб прокинутися вже з чистим обличчям. Для цього потрібно подрібнити 2 таблетки, і залити отриманий порошок невеликою кількістю води. Обережно наносіть суміш точково на прищик за допомогою ватної палички. Залишіть пасту на відповідній ділянці обличчя на ніч. У складі аспірину є ацетилсаліцилова кислота. Вона володіє протизапальними властивостями і швидко підсушує недоліки на шкірі.

Як прибрати підшкірний прищ

Недорогі аптечні засоби інколи також бувають дієвими. Ефективними і перевіреними є лінімент бальзамічний (за Вишневським) та іхтіолова мазь. Препарати допомагають позбутися від підшкірних прищів завдяки здатності витягувати їхній внутрішній вміст. Аби лікування було результативним, наносіть вказані засоби на підшкірні утворення щоденно.



Боротьба з прищами / Фото з інстаграму @carla_ginola

Як вилікувати видавлені прищі

Якщо ви не втрималися та спробувати витиснути прищі власними руками в домашніх умовах, то тепер важливо подбати про те, аби не виникло запалення і нейтралізувати почервоніння. У такому випадку скористайтеся саліциловою кислотою, яка бореться з бактеріями та сприяє відлущенню проблемних ділянок шкіри.

Як позбутися від прища на чолі

Ситуацію врятують знову ж таки аптечні препарати на основі бензоїлу пероксиду, лінімент синтоміцину або еритроміцин. Варто згадати і про ефективність народних засобів, зокрема олії чайного дерева. Субстанція чинить антибактеріальний і заспокоювальний ефект на подразнену шкіру. Виберіть будь-який із перелічених засобів, нанесіть на запалення, залишіть на ніч, зранку спостерігайте, як прищ стане значно меншим.



Як швидко очистити шкіру обличчя / Фото з інстаграму @discodaydream​

Як нейтралізувати прищ на носі

Нагадаємо, що найбільш сприятливими ділянками для появи прищів є чоло, ніс і підборіддя. Шкіра на цих ділянках продукує найбільше сального секрету, який згодом закупорює пори. Щоб позбутися від прища на носі, можна застосовувати різні засоби із переліку вище. А також:

сіркову бовтанку з аптеки;

саліцилову суспензію з цинком "Пропеллер";

ацикловір;

хлоргексидин.

Коли нанесете засіб ватною паличкою на прищик, то намагайтеся не торкатися його руками. Ви зможете помітити результат дуже швидко. Проте, якщо поява прищів стала хронічним явищем, то зверніться до дерматолога-косметолога, який допоможе знайти причину захворювання і вилікувати його.