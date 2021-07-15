Сквалан у косметиці: що це, навіщо потрібен і властивості компонента

Сквалан, також відомий як сквален, у складі косметики є дуже поширеним компонентом. Шкіра людини захищена спеціальним ліпідним шаром, який запобігає втраті вологи і негативному впливу зовнішніх факторів. До складу цього шару входить природний вуглеводень сквалан, який у комплексі з тригліцеридами й жирними кислотами сприяє зволоженню шкіри, має антиоксидантний ефект, підтримує молодість, здоров'я.

З віком природне вироблення сквалану сповільнюється. Рівень речовини можна підвищити за допомогою спеціальної косметики.

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Що таке сквалан та його властивості

Зволожувальний інгредієнт сквалан використовують в деяких продуктах для догляду за шкірою. Серед них: антивіковий крем, блиск для губ, сонцезахисний засіб. Сквалан є похідним із маслянистої речовини, яка є у людей, тварин і рослин, зокрема у деяких вакцинах проти COVID-19.

Що робить сквалан

Зволожує шкіру.

Сприяє пружності, гладкості, еластичності дерми.

Зменшує видимість пігментних плям і дрібних ліній.

Косметику із вмістом сквалану можна використовувати навіть власницям чутливого і схильного до вугрів типу шкіри. Проте інгредієнт є жирним, тому перед використанням варто проконсультуватися зі своїм дерматологом.

Вчені переконані, що сквален, окрім косметики, можна додавати до певних вакцин, аби він підвищив захисні властивості вашого організму, до здорової їжі, машинного масла, без рецептурних препаратів, дієтичних добавок. Щоб це зробити, вчені перетворюють сквалан у більш тверду речовину, додаючи до нього водень. Вони називають такий процес "гідруванням".

Звідки беруть сквалан

Той сквалан, який використовують в косметиці, ліках і добавках, зазвичай дістають від акул. Адже акули (особливо ті, які мешкають у глибокій воді) мають багато сквалану в олії печінки.

Цікаво, що в людей сквалан є головним будівельним елементом деяких гормонів та інших клітин – ваша кров транспортує його по всьому організму. Значна частина речовини потрапляє у шкіру. Новонароджені володіють найбільшою кількістю сквалану, а після 30 років організм починає виробляти його набагато менше.

Природними джерелами сквалану є яйця та рослинні олії. Для додаткового ефекту можна спробувати косметику із вмістом цього інгредієнту.