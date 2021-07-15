Сквалан в косметике: что это, зачем нужен и свойства компонента

Сквалан или сквален в составе косметики – очень распространенный компонент. Кожа человека защищена липидным слоем, предотвращающим потерю влаги и негативное воздействие внешних факторов. В составе этого слоя есть природный углеводород сквалан, который в комплексе с триглицеридами и жирными кислотами способствует увлажнению кожи, обладает антиоксидантным эффектом, поддерживает молодость и здоровье.

С возрастом естественная выработка сквалана замедляется. Уровень вещества можно повысить с помощью специальной косметики.

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Что такое сквалан и его свойства

Увлажняющий ингредиент сквалан используют в некоторых продуктах для ухода за кожей. Среди них: антивозрастной крем, блеск для губ, солнцезащитное средство. Сквалан является производным из маслянистого вещества, которое есть у людей, животных и растений, в частности в некоторых вакцинах против COVID-19.

Что делает сквалан

Увлажняет кожу.

Способствует упругости, гладкости, эластичности дермы.

Уменьшает видимость пигментных пятен и мелких линий.

Косметику с содержанием сквалана можно использовать даже обладательницам чувствительного и склонного к угрям типа кожи. Однако ингредиент является жирным, поэтому перед использованием стоит проконсультироваться со своим дерматологом.

Ученые убеждены, что сквален, кроме косметики, можно добавлять в определенные вакцины, чтобы он повысил защитные свойства вашего организма, здоровую пищу, безрецептурные препараты, диетические добавки. Чтобы сделать это, ученые превращают сквалан в более твердое вещество, добавляя к нему водород. Они называют такой процесс "гидрированием".

Откуда берут сквалан

Тот сквалан, который используют в косметике, лекарствах и добавках, обычно получают от акул. Ведь акулы (особенно те, которые обитают в глубокой воде) имеют много сквалана в масле печени.

Интересно, что у людей сквалан является главным строительным элементом некоторых гормонов и других клеток – ваша кровь транспортирует его по всему организму. Значительная часть вещества попадает в кожу. Новорожденные обладают наибольшим количеством сквалана, а после 30 лет организм начинает вырабатывать его гораздо меньше.

Природными источниками сквалана являются яйца и растительные масла. Для дополнительного эффекта можно попробовать косметику с содержанием этого ингредиента.