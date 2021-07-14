Прищі хоч 1 раз у житті, але турбували кожного. Багато знаменитих акторок, співачок і моделей також страждали від проблем зі шкірою. Тому вам стануть у нагоді поради від Кендалл Дженнер, Селени Гомес, Майлі Сайрус та інших зірок про те, як мати чисту і здорову шкіру.
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Секрети ідеальної шкіри Кендалл Дженнер, Селени Гомес та інших зіркових красунь
- Кендалл Дженнер. Модель страждала на акне. Тепер вона особливо відповідально ставиться до очищення шкіри: вмивається декілька разів на день, а також п'є багато чистої води і не вживає молочних продуктів.
- Майлі Сайрус також боролася з проблемною шкірою. Тому співачка виділяє більше часу на ретельне очищення. Вона змиває залишки косметики навіть після дуже важкого дня і 1 раз на 2 тижні очищує пензлі для створення мейк-апу.
- Меган Маркл. Відома красуня неодноразово згадувала у своїх інтерв'ю, що користується бюджетним засобом для догляду за шкірою. За її словами, Меган завжди бере зі собою у подорожі ємність з олією чайного дерева, яке допомагає їй як при висипаннях, так і при подряпинах й укусах комарів.
- Селена Гомес. Підборіддя – проблемна ділянка знаменитої акторки, співачки і підприємниці. Вона пояснює це тим, що постійно тримає мікрофон близько до обличчя. Тому одразу після виступу Селена робить зволожувальну маску.
- Емма Стоун час від часу продовжує боротися з прищами. Володарка премії Оскар зізналася, що у випадку серйозного погіршення стану шкіри вона звертається до дерматолога, щоб зробити укол кортизолу.
- Каміла Мендес. Зірка молодіжного серіалу "Рівердейл" регулярно використовує засоби для відлущення омертвілих клітин шкіри. Також вона проводить косметологічні процедури приблизно 2 рази на місяць.
- Лілі Рейнхарт. Акторка розсекретила свою головну б'юті-пораду – не робити нічого. Вона не соромиться висипань на своєму обличчі, тому не маскує їх, аби не подразнити дерму ще більше.
- Демі Ловато забороняє собі чіпати висипання руками. Адже саме на наших пальцях живе багато бактерій, які можуть погіршити стан шкіри і закупорити пори.
- Меделін Петш. Ще одна зіркова красуня розповіла, що користується смужками для очищення пор. Також вона включає у свою б’юті-рутину пінку з харчовою содою від прищів Biore.
- Ешлі Бенсон. Акторка радить покласти на прищ дуже гарячий рушник. Зірка, яка зіграла роль Ханни Мерін у серіалі "Милі ошуканки", переконана, що такий б'юті-трюк допоможе зняти запалення і прибрати почервоніння.