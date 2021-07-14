Прищі хоч 1 раз у житті, але турбували кожного. Багато знаменитих акторок, співачок і моделей також страждали від проблем зі шкірою. Тому вам стануть у нагоді поради від Кендалл Дженнер, Селени Гомес, Майлі Сайрус та інших зірок про те, як мати чисту і здорову шкіру.

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Секрети ідеальної шкіри Кендалл Дженнер, Селени Гомес та інших зіркових красунь

Кендалл Дженнер. Модель страждала на акне. Тепер вона особливо відповідально ставиться до очищення шкіри: вмивається декілька разів на день, а також п'є багато чистої води і не вживає молочних продуктів.

Майлі Сайрус також боролася з проблемною шкірою. Тому співачка виділяє більше часу на ретельне очищення. Вона змиває залишки косметики навіть після дуже важкого дня і 1 раз на 2 тижні очищує пензлі для створення мейк-апу.

також боролася з проблемною шкірою. Тому співачка виділяє більше часу на ретельне очищення. Вона змиває залишки косметики навіть після дуже важкого дня і 1 раз на 2 тижні очищує пензлі для створення мейк-апу. Меган Маркл. Відома красуня неодноразово згадувала у своїх інтерв'ю, що користується бюджетним засобом для догляду за шкірою. За її словами, Меган завжди бере зі собою у подорожі ємність з олією чайного дерева, яке допомагає їй як при висипаннях, так і при подряпинах й укусах комарів.

Відома красуня неодноразово згадувала у своїх інтерв'ю, що користується бюджетним засобом для догляду за шкірою. За її словами, Меган завжди бере зі собою у подорожі ємність з олією чайного дерева, яке допомагає їй як при висипаннях, так і при подряпинах й укусах комарів. Селена Гомес. Підборіддя – проблемна ділянка знаменитої акторки, співачки і підприємниці. Вона пояснює це тим, що постійно тримає мікрофон близько до обличчя. Тому одразу після виступу Селена робить зволожувальну маску.

Емма Стоун час від часу продовжує боротися з прищами. Володарка премії Оскар зізналася, що у випадку серйозного погіршення стану шкіри вона звертається до дерматолога, щоб зробити укол кортизолу.

час від часу продовжує боротися з прищами. Володарка премії Оскар зізналася, що у випадку серйозного погіршення стану шкіри вона звертається до дерматолога, щоб зробити укол кортизолу. Каміла Мендес. Зірка молодіжного серіалу "Рівердейл" регулярно використовує засоби для відлущення омертвілих клітин шкіри. Також вона проводить косметологічні процедури приблизно 2 рази на місяць.

Зірка молодіжного серіалу "Рівердейл" регулярно використовує засоби для відлущення омертвілих клітин шкіри. Також вона проводить косметологічні процедури приблизно 2 рази на місяць. Лілі Рейнхарт. Акторка розсекретила свою головну б'юті-пораду – не робити нічого. Вона не соромиться висипань на своєму обличчі, тому не маскує їх, аби не подразнити дерму ще більше.

Демі Ловато забороняє собі чіпати висипання руками. Адже саме на наших пальцях живе багато бактерій, які можуть погіршити стан шкіри і закупорити пори.

забороняє собі чіпати висипання руками. Адже саме на наших пальцях живе багато бактерій, які можуть погіршити стан шкіри і закупорити пори. Меделін Петш. Ще одна зіркова красуня розповіла, що користується смужками для очищення пор. Також вона включає у свою б’юті-рутину пінку з харчовою содою від прищів Biore.