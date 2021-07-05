Слагінг і депіляція наждачним папером: користь і шкода б'юті-порад з тіктоку, які працюють

Незвичні б'юті-лайфхаки є одними із найбільш популярних відео у тіктоці. Проте деякі з них можуть бути таки дієвими. Від SPF-контурингу і розпивання хлорофілу до депіляції наждачним папером – такі експерименти заради краси можна побачити в мережі. Тому експерти розповіли про реальну користь і шкоду вірусних б'юті-трюків з тіктоку.

Інколи життя можна полегшити за допомогою дієвих лайфхаків. Проте не завжди вони бувають безпечними, особливо якщо це стосується вашого зовнішнього вигляду.

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Б'юті-поради з тіктоку, які працюють

Слагінг

Слагінг – це лайфхак для краси, який можна побачити у багатьох б'юті-блогерів з тіктоку. Прийом передбачає покриття обличчя густим шаром зволожувального крему або вазеліну, який потрібно залишити на ніч, аби у результаті отримати зволожену шкіру. "Ця тенденція зародилася в Південній Кореї, де в моді волога і налита шкіра", – пояснює Меллорі Гурон, стратег з краси і здоров'я у Fashion Snoops. Зрештою, тренд потрапив у TikTok, де і здобув всесвітню популярність.

За словами дерматолога доктора Муніба Шаха, слагінг може бути чудовим способом, щоб утримати вологу і відновити пошкоджений шкірний бар'єр. "Очистіть шкіру, нанесіть свій улюблений зволожувальний крем, а потім – обрану мазь", – каже він. "Я не рекомендую поєднувати цю процедуру з такими активними інгредієнтами, як ретинол або відлущувальна кислота, адже їхня дія може посилитися. Наносіть оклюзійні зволожувальні засоби лише на делікатні інгредієнти".

SPF-контуринг

Шкіру можна зробити світлішою в одному місці та засмаглою в іншому за допомогою SPF-контурингу. Для цього сонцезахисний засіб потрібно наносити на ділянки шкіри, які не повинні засмагнути. Таким чином результатом буде – ефект контурингу. Цю тенденцію з TikTok Меллорі Гурон описує, як "категоричне "ні!" для будь-якої б'юті-рутини". "Це неймовірно небезпечний і руйнівний метод, що прискорює старіння", – говорить вона. "Вплив сонячних променів на незахищену шкіру призводить не лише до передчасного старіння і опіків, а й до раку шкіри. Ні, дякую!".

Але доктор Шаха більш схвально ставиться до цього тренду. "Я бачив, як деякі люди використовували SPF-30 на місцях для контурінга, а SPF-50 на всьому обличчі – і хоча я не рекомендую такий спосіб, це не найгірше, що я бачив у TikTok", – говорить він. "Я рекомендую як мінімум захищати шкіру за допомогою SPF-30 і більше, наносячи його повторно кожні 2 години".

Депіляція наждачним папером

Через тікток гоління ніг за допомогою наждачного паперу стало справжнім трендом. Проте доктор Шах не радить повторювати б'юті-лайфхак вдома. Він пояснює: "Наждачний папір, безумовно, може видалити волосся, але це жахливо, тому що також видаляється шкіра. Це може призвести до гіперпігментації і рубцювання, особливо тому, що рани на ногах повільно гояться".

Гурон погоджується: "Наждачний папір – це не лише неефективний спосіб видалення волосся (видалення волосся станком і воскова депіляція безпечні для шкіри і водночас м'яко її відлущують), але і один з трендів тіктоку, який може завдати шкоди, навіть якщо ви вирішили просто спробувати".

Пиття хлорофілу

Вживати хлорофіл всередину стало популярною велнес-тенденцією, коли на просторах тіктоку в десятках відео демонстрували сумнівні переваги процедури. Тіктокери запевняли, що розпивання хлорофілу допоможе покращити стан шкіри і зменшити кількість висипань, підвищить рівень енергії, зменшить неприємний запах з рота і поліпшить аромат тіла. Хлорофіл – це рослинний пігмент, який відіграє важливу роль у фотосинтезі. "Теорія полягає в тому, що хлорофіл, який підтримує життя рослин завдяки вітамінам, мінералам і антиоксидантам, так само корисний для здоров'я і благополуччя людини", – пояснює Гурон.

Доктор Шах здається менш переконаним: "Він дійсно має приголомшливі протизапальні і антиоксидантні властивості, але просто зараз про нього занадто багато говорять у соціальних мережах".

За словами доктора Шаха, було проведено кілька досліджень, які підтверджують, що хлорофілін (похідна хлорофілу) може бути корисним для лікування висипань при місцевому застосуванні. "Проте не було доведено, що рідкий хлорофіл має такі ж переваги", – говорить доктор Шах. "Це відносно безпечно, але існує невеликий ризик розвитку фототоксичних висипань "псевдопорфірії "від вживання хлорофілу". Замість цього доктор Шах рекомендує простіший і приємніший метод: їсти більше зелених овочів, таких, як шпинат, капуста і броколі, які відзначаються високим умістом хлорофілу і не спричиняють неприємних побічних ефектів.

Мікронідлінг

Косметичну процедуру "мікронідлінг" проводять дермароллером, який крихітними голками проколює шкіру, аби активізувати процес вироблення колагену, розгладити, зміцнити, тонізувати дерму.

Проте таку процедуру повинен робити спеціально навчений лікар, щоб отримати бажаний результат. Натомість деякі тіктокери проводять мікронідлінг самостійно, чим спричиняють негативні наслідки. Доктор Шах каже: "В процесі мікронідлінгу на шкірі залишаються маленькі отвори, які дозволяють проникати бактеріям і алергенам. Якщо шкіра або пристрої не чисті, це може призвести до зараження". Іншими словами, не пробуйте повторити цю процедуру вдома.