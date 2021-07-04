Деякі косметичні засоби справедливо можна назвати предметами першої необхідності, коли потрібно швидко зробити мейк-ап. Існує 5 універсальних предметів, які підійдуть кожній красуні.
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5 б'юті-засобів, які повинні бути в кожній косметичці
- Серветки для зняття макіяжу. Щоб в будь-який момент зняти макіяж або підправити його, у вас завжди повинні бути в запасі серветки, які вмить допоможуть вирішити проблему: поодинокі зручно брати з собою, а велику упаковку можна зберігати в машині або в шухляді робочого столу.
- Основа під макіяж природного тону. Спробуйте використовувати світловідбивальний продукт, який містить антиоксиданти і захищає шкіру від сонячних променів, а також легко розподіляється по обличчі. Вибирайте основу, яка підійде вашому типу шкіри та індивідуальним потребам.
- Пудра. Засіб слід наносити на основу під макіяж або одразу на "голу" шкіру, аби вона мала гладкий та відпочилий вигляд. Щоб пудра дала ефектний результат, наносіть її професійним пухнастим пензлем.
- Туш. Такий б'юті-продукт є мастхевом кожної косметички. За допомогою туші можна підкреслити погляд, освіжити образ, перетворити денний макіяж у вечірній.
- Бальзам для губ. Косметичний засіб потрібен кожній дівчині в будь-яку пору року. Проте влітку варто вибирати бальзам для губ з SPF-захистом, а взимку – зі жирною текстурою. Використовуйте його протягом дня, оновлюючи за необхідності, приблизно кожні 2 години.