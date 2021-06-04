Коли лущиться шкіра, потрібно трішки скорегувати свою звичну доглядову рутину. У нагоді стануть перевірені б'юті-лайфхаки.
Вам буде корисно: Помилки під час зняття макіяжу, які можуть травмувати шкіру
Що робити, коли лущиться шкіра
- Припиніть скрабувати. Лущенню шкіри не можна зарадити за допомогою скрабів. Адже абразивні частинки або очищувальна щіточка ще більше травмують дерму.
- Користуйтеся кремами з ланоліном. Ланолін, більш відомий як тваринний віск, слід шукати у складі косметичних продуктів. Речовина активно заспокоює шкіру завдяки своїй жирній основі, створює захисну плівку. Зазвичай дитячі креми містять багато ланоліну. Проте їх можна використовувати лише тоді, коли обличчя дуже обвітрилось і лущиться. Такі продукти не варто робити постійною складовою свого щоденного догляду.
- Обліпихова олія. Подразнену шкіру допоможе вилікувати обліпихова олія, яку можна придбати в чистому вигляді у будь-якій аптеці. Олія виконує функцію "екстреної маски": ефективно загоює і заспокоює дерму навіть у випадку сильного лущення.
- Спробуйте "Судокрем". Ще один дієвий аптечний засіб. Крем потрібно наносити у невеликій кількості лише на подразнені ділянки шкіри. Зволожуйте ним обличчя, допоки не пройде почервоніння.
- Наносіть бальзам для губ надворі. Якщо вам потрібно терміново зволожити шкіру, а необхідного засобу немає під рукою, то використайте звичайний прозорий бальзам для губ. Він створить на шкірі жировий захисний бар'єр, щоб вона не обвітрилась ще більше. Але зловживати таким б'юті-лайфхаком не можна.
- Робіть медові маски. Якщо у вас немає алергії на основний інгредієнт, то можна ефективно позбутися від лущення на шкірі за допомогою звичайного меду. Для цього розведіть мед невеликою кількістю води, нанесіть на обличчя і залишіть на 15 – 20 хвилин. Потім важливо змити маску правильно: використовуйте теплу воду з температурою 22 – 23 градуси, вмийтеся без сильного тертя, а після цього легенько промокніть шкіру м'яким рушником або паперовою серветкою.
- Використовуйте живильний крем перед сном. У боротьбі з лущенням шкіри особливо дієвим є нічний догляд. Тому щовечора наносіть на обличчя якісний живильний крем. Також можна доповнити б’юті-рутину олією для шкіри: спочатку нанесіть олію, дайте їй 10 – 15 хвилин, щоб увібратися, а потім розподіляйте рівномірним шаром крем.