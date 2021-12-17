Зіркова красуня відмовилася від своїх довгих пасм і натурального кольору. Замість свого звичного образу вона продемонструвала в інстаграм-сторіз новий імідж.

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Зендея змінила стрижку і колір волосся

Над б'юті-перевтіленням Зендеї працювала голлівудська hair-стилістка і колористка Сара Джейн. Вона пофарбувала волосся акторки в каштановий відтінок, а також створила для дівчини ідеальний подовжений боб.

Фото з новою зачіскою Зендея опублікувала в сторіз на своїй інстаграм-сторінці, де у неї 114 мільйонів фолловерів. Знаменита американка додала підпис до світлини: "Настав час для змін". Також вона позначила акаунт Джейн у згаданій соціальній мережі.

Прихильники зазначили, що в оновленому образі Зендея стала ще більше схожою на героїню коміксів Marvel Мері Джейн – справжнє кохання на все життя Людини-павука.



Зендея з подовженим бобом і каштановим волоссям / Фото з інстаграму зірки

Нагадаємо, що Зендея зіграла Мері Джейн у новому фільмі "Людина-павук: Додому шляху нема", який вперше показали на екранах у грудні 2021. Сюжет розвивається навколо нової загрози, з якою Пітеру Паркеру довелося боротися (головну роль виконав Том Голланд). Весь світ дізнався, ким він є насправді – викрили його особистість. Тепер у небезпеці не лише сам "павук", але й всі його близькі. Пітер просить допомоги в Доктора Стренджа, якого в новому фільмі втілив Бенедикт Камбербетч.