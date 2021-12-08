Зендея та її зіркова команда б'юті-майстрів щоразу створюють розкішні мейк-апи, зачіски, манікюр. На заході в рамках прем'єри фільму "Людина павук: Додому шляху нема", який покажуть в кінотеатрах з 16 грудня, знаменита красуня буквально сяяла: як її вбрання та прикраси, так і макіяж з укладкою.

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Зендея показала ідеальний б'юті-образ на Новий рік

25-річна акторка вирішила вийти на червону доріжку в одязі від бренду Alexander McQueen з колекції весна – літо 2022. Воно складалося зі сірого двобортного блейзера-сукні та легінсів, з'єднаних із взуттям, які були розшиті паєтками.

Розкішного і гламурного стилю образу Зендеї додали макіяж і зачіска. Над створення модного димчастого smokey eyes у стилі "котячого ока" працював улюблений візажист зірки, який також є майстром макіяжу у Valentino Beauty, Raoúl Alejandre. Окрім ідеального тону, корекції обличчя і додавання легкого сяйва, візажист природно оформив брови і підкреслив погляд Зендеї за допомогою чорного лайнера на верхніх і нижніх лініях росту вій. Він також наніс на повіки акторки мерехтливий золотий відтінок тіней, який ретельно розтушував, як і чорну стрілку, намальовану спеціальним олівцем.

Особливої уваги заслуговує зачіска новоспеченої дівчини Тома Голланда, який зіграв головну роль у фільмі "Людина павук: Додому шляху нема". Із волоссям Зендеї незмінно працює голлівудська hair-стилістка Antoinette. Вона випрямила кучеряву шевелюру акторки, зачесала пасма назад і надала їм звабливого мокрого ефекту.

Додамо, що образ Зендеї довершили діамантові сережки від Jacob & Co, які були символічними для події, бо виконані у вигляді павуків з перлами і павутиною. Представник ювелірних прикрас бренда розповів для Six Style, що вони коштують колосальних 31 800 доларів.

Надихайтеся ідеальним б'юті-рішенням Зендеї та повторюйте її мейк-ап і зачіску на собі, аби бути неперевершеною на вечірці з нагоди святкування Нового 2022 року.



Сяючий макіяж на Новий рік / Фото Getty Images



"Мокра" укладка для святкової вечірки / Фото з інстаграму Antoinette



Розкішний б'юті-образ Зендеї / Фото Getty Images