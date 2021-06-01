Свого часу smoky eyes популяризували різні зірки. Тому варто дізнатися більше, хто і як посприяв тому, що макіяж очей з димчатим ефектом досі в моді.

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5 виконавців, які зробили smoky eyes популярним

Авріл Лавін

Співачка Авріл Лавін у 2000-х була іконою стилю для усіх підлітків світу. Молоді дівчата спішили пофарбувати своє волосся у білявий відтінок або зробити рожеві кінчики, як і повторити культовий smoky eyes співачки. Адже чорний колір був символічним для Авріл. Справжня рокерка носили чорні худі, сукні і джинси. При цьому вона не забувала використовувати у своєму б’юті-образі рожевий відтінок, щоб додати трішки гламуру.

Біллі Джо Армстронг

Прихильником smoky eyes також був соліст гурту Green Day Біллі Джо Армстронг. Візажисти зазначаються, що такий макіяж має особливо ефектний вигляд на чоловіках. Зазвичай чоловіки не експериментують з різними техніками мейк-апу очей. Їм достатньо просто розтушувати чорний олівець навколо очей. Інколи вони навіть роблять це пальцем. Тоді зі сцени їхній погляд здається виразнішим та ефектнішим.

The Rasmus

Мейк-ап "смокі-айс" був візитівкою ще й соліста гурту The Rasmus. Він доповнював яскравий макіяж очей пір’ям у волоссі, щоб створити свій особливий образ.

The Evanescence

Співачка Емі Лі, солістка рок-гурту The Evanescence, завжди була втіленням готичного стилю: корсети на концертах, довгі спідниці і масивні черевики. Зрозуміло, що тематичний образ вона підкреслювала виразним smoky eyes, яких надихав шанувальників її творчості робити те ж саме.

Даміано Давід

Завдяки перемозі італійського гурту Måneskin на пісенному конкурсі Євробачення-2021 рок-стиль знову на піку популярності. У мережі вже чимало обговорень про макіяж соліста гурту Даміано Давіда, який захопив не лише емоційним і професійним вокалом, але й харизмою. Тепер б'юті-блогери публікують туторіали, на яких показують, як зробити smoky eyes у стилі відомого вокаліста.