Маникюр в оранжевых оттенках, сочный, как апельсин, может стать лучшим напоминанием о том, что лето уже совсем скоро. Также важно, что вариации этого цвета являются трендовыми оттенками для маникюра 2021. Вы можете попробовать как однотонное покрытие, так оригинальные нейл-дизайны.