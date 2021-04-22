Сочный оранжевый: 10 идей для модного маникюра в апельсиновых оттенках
Маникюр в оранжевых оттенках, сочный, как апельсин, может стать лучшим напоминанием о том, что лето уже совсем скоро. Также важно, что вариации этого цвета являются трендовыми оттенками для маникюра 2021. Вы можете попробовать как однотонное покрытие, так оригинальные нейл-дизайны.
Источник:Cosmopolitan
Яркий маникюр помогает улучшить настроение, напоминает о тепле и красочных летних цветах, а также придает вашему образу особый шарм. Вдохновляйтесь стильными идеями для нейл-арта из нашей подборки и повторяйте их на своих ногтях.
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10 модных вариантов маникюра с оранжевым лаком
Трендовое сочетание оранжевых оттенков с прозрачным покрытием
Яркий модный френч
Стильный нейл-арт с волнами
В стиле candy
Чем ярче, тем лучше
Нежный микс оттенков
Оригинальный дизайн в ярких цветах
Цветочки всегда уместны
Для поклонниц сдержанного образа
Интересная комбинация цветов
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