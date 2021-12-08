Something new: рідке і блискуче волосся – новий тренд зими

Несподіваним hair-трендом зими 2021 – 2022 стало рідке волосся. "Блискуча" тенденція з'явилася якраз вчасно перед святковим сезоном.

Модну зачіску з рідкими і блискучими пасмами вже встигли продемонструвати такі селебріті та інфлюенсери, як-от Дуа Ліпа і Кім Кардашян. Тренд почав свій шлях із модних цьогорічних показів.

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Рідке волосся – новий hair-тренд

Суть зачіски полягає у тому, що волосся повинно переливатися блиском. Також вашим завданням є досягти ефекту прямих і невагомих на вигляд пасм. Для цього знаменитості часто вдаються до проведення кератинових процедур у салоні краси, які дбають про те, щоб прибрати усі зайві завитки з локонів. У результаті вони отримують м'яку і більш блискучу поверхню волосся завдяки глибокому кондиціонування та розгладженню.

Цікаво, що ідентичного ефекту можна домогтися не лише у салоні в руках професійного майстра, але й за допомогою домашньої процедури. Насамперед подбайте про наявність правильних інструментів і продуктів. Запорукою успіху є належна підготовка волосся – ідеальна комбінація з шампуню й кондиціонера має вирішальне значення для здоров'я волосся, особливо в зимовий період. Зволожувальні маски теж допоможуть пришвидшити результат.

Для блиску нанесіть олійку по всій довжині волосся і ретельно розчешіть його. Потім скористайтеся феном, щоб витягувальними рухами випрямити волосся (знадобиться 3 – 4 підходи). Робіть це, поки не отримаєте рідку текстуру.

Додамо, що тренд ще має назву poker-straight. Саме так в індустрії краси називають волосся, яке переливається дзеркальним блиском, випрямлене спеціальними прасками та нагадує про головні тенденції 90-х



Модна укладка на зиму / Фото з інстаграму Дуа Ліпи



Трендовий вигляд волосся / Фото з інстаграму Софії Карсон



Наомі Кемпбел демонструє укладку poker-straight / Фото з інстаграму Vogue