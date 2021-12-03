Стильний і красивий макіяж на зиму 2021 – 2022: головні тренди
3 грудня 2021 , 16:59Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Щосезону тренди в макіяжі змінюються. Наприклад, цієї зими в моді буде різноманітність: яскраві кольори, блискітки, драматичні стрілки.
Зимовий макіяж – це чи не головний атрибут святкового періоду. Полегшити життя може добірка трендових мейк-апів, надихайтеся ідеями та використовуєте їх для довершення власного б'юті-образу.
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Головні тренди зимового макіяжу 2021 – 2022
- Макіяж очей. Взимку особливо актуальним буде акцент на внутрішніх куточках. Використовуйте яскраві, ніжно-блакитні, пастельні відтінки. Таким чином вам вдасться не лише зробити погляд більш виразним, але і спробувати на собі колір, який на перший погляд видається надто зухвалим.
- М'які лінії. Щодо тенденцій мейк-апу очей, то не можна забувати про м'які завитки. Візажист активно замінюють класичний чорний лайнер на теплий коричневий. У результаті косметичний продукт допоможе додати макіяжу теплого ефекту, що буде ідеальним для зими.
- Класичні smokey eyes. Димчастий макіяж на повіках – те, що треба для ефектного зимового образу. Мерехтливі тіні додадуть вашому вигляду доречної загадковості. Додамо, що в цьому випадку варто відмовитися від акценту на губах, щоб не "перевантажити" мейк-ап.
- Більше синього. Синій пігмент на обличчі більше не повинен вас лякати. Адже він слугує чудовим варіантом для урізноманітнення звичного б'юті-образу та можливістю спробувати щось нове.
- Червоний мастхев. Класична червона помада створить розкішний макіяж для вечірки. Взимку особливо важливо правильно готувати губи до нанесення сміливого відтінку. Насамперед використайте скраб для губ, аби позбутися від будь-яких недоліків, потім нанесіть густий бальзам і переходіть до інших етапів роботи над макіяжем, а потім поверніться до губ і застосуйте помаду.
Надихайтеся трендовими ідеями зимового макіяжу
Ефектний акцент на внутрішніх куточках очей / Фото з інстаграму Патріка Та
М'які коричневі стрілки / Фото з інстаграму Патріка Та
Smokey eyes завжди в моді / Фото з інстаграму Патріка Та
Синя любов на повіках / Фото з інстаграму Патріка Та
Розкішний б'юті-образ із червоною помадою / Фото з інстаграму Патріка Та