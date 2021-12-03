У кожної знаменитої моделі є власні б'юті-трюки, які допомагають їм мати бездоганний вигляд на фото і на подіумі. Наприклад, Емілі робить акцент на щоках, аби візуально омолодити обличчя.

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Простий б'юті-трюк від Емілі Ратажковскі, щоб виглядати молодшою

Все геніальне – просте. Правило стосується і хитрого трендового макіяжу відомої моделі. Якщо у вас немає часу робити відновлювальну експрес-маску для обличчя, коли ви втомилися чи не виспалися, то спробуйте вдатися до одного лайфхаку в макіяжі.

Емілі Ратажковскі на власному прикладі продемонструвала, що образ можна миттєво перевтілити й освіжити. Зірка з'явилася на одному зі світських заходів із мейк-апом, в якому головним акцентом на щоках стали рум'яна персикового відтінку. Їм вдалося ідеально підкреслити смагляву шкіру знаменитої красуні та зробити обличчя більш свіжим і яскравим.

Візажисти радять брюнеткам із теплим підтоном шкіри спробувати персиковий відтінок рум'ян, як в Емілі. Проте білявкам зі світлою шкірою краще підійдуть рожеві рум'яна. Б'юті-продукт потрібно наносити пухнастим пензлем на вилиці або розтушовувати пальцями, якщо ви використовуєте кремову текстуру. Додайте краплю прозорого блиску на губи та вкладіть брови за допомогою улюбленого гелю. Такий простий омолоджувальний макіяж приємно здивує вас результатом.

Надихайтеся мейк-апом Емілі Ратажковскі.



Яскравий акцент на щоки / Фото Getty Images



Макіяж може омолодити обличчя / Фото з інстаграму Емілі Ратажковскі



Емілі Ратажковскі щедро наносить рум'яна на щоки / Фото з інстаграму моделі



Кремова текстура ідеального відтінку для брюнеток / Фото Chanel