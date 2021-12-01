Аби швидко й професійно малювати "котяче око", достатньо оволодіти простою технікою від візажистки з 10-річним стажем Дар'ї Дібрової. Додамо, що cat eye – це дуже популярний б'юті-тренд останніх сезонів. Макіяж здатен зробити ваші очі більш відкрити, бо візуально піднімає і витягує зовнішній кутик ока і звужує внутрішній.

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Як робити модний макіяж "котяче око"

Почніть із нанесення на всю повіку бази під тіні або кремових тіней, які можуть виконувати функцію підкладки під сухі пігменти. Щодо кольору, то покладайтеся на власні вподобання.

Візьміть гелевий олівець, яким слід ретельно промалювати лінії між віями. Відкрийте очі та працюйте зі зовнішнім кутиком, а потім переходіть до внутрішнього кутика, трішки загострюючи і продовжуючи його. Аби отримати більш вечірній макіяж, то промалюйте олівцем ще нижні повіки, виводячи лінію, поєднуйте її з лінією на верхній повіці.

Мейк-ап очей матиме ще кращий, чистий і дорогий вигляд, якщо розтушувати олівець одразу після нанесення, а потім закріпити результат тінями кольору олівця. Дар'я Діброва для більш легкого варіанту "котячого ока" радить не промальовувати олівцем нижню повіку, а обмежитися просто тінями натурального відтінку.

Не нехтуйте чудовим б'юті-лайфхаком: підсвітіть світлими сатиновими тінями внутрішню повіку і лінію під бровою.

На середину рухомої повіки нанесіть красивий мерехтливий колір, якщо ви плануєте створювати вечірній макіяж.



Модні "котячі очі" / Фото з інстаграму @patrickta



Макіяж для натхнення / Фото з інстаграму @patrickta