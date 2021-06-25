Нейл-арт може прикрашати не лише руки, але й ноги. На відпочинок більше доречно буде покрити нігті на пальцях ніг яскравим кольором, який підкреслюватиме вашу засмагу, а на кожен день підійдуть монохромні варіанти педикюру. Але завжди можна відійти від звичної палітри і спробувати інші милі, вишукані чи грайливі ідеї. Головним трендом у літньому педикюрі буде виділення великих пальців лаком іншого кольору.
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