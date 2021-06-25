Нейл-арт может украшать не только руки, но и ноги. На отдых более уместно будет покрыть ногти на пальцах ног ярким цветом, который будет подчеркивать ваш загар, а на каждый день подойдут монохромные варианты педикюра. Но всегда можно отойти от привычной палитры и попробовать другие милые, изысканные или игривые идеи. Главным трендом в летнем педикюре будет выделение больших пальцев лаком другого цвета.

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