Сумки під очима: трендовий спосіб з тіктоку, як можна приховати темні круги на обличчі

17-річна британка Піппа Барнс, яка захоплюється візажем та страждає на хронічні темні круги під очима, вигадала, як перетворити свій недолік на новий б’юті-тренд. Дівчина опублікувала у своєму акаунті в тіктоці оригінальний та яскравий макіяж під очима.

Джерело: Allure

Піппа ніколи не приховувала у соцмережах, що її синці під очима – це слабке місце. Вона розповідає, що шкіра у цій ділянці в неї тонка та пориста, а також темніша від загального тону обличчя. Зокрема, така особливість ускладнювала її процес створення макіяжу. Проте тікток-блогерка знайшла нетиповий вихід.

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Тренд на макіяж під очима

Піппа Барнс опублікувала відео на своїй сторінці в тіктоці, на якому продемонструвала створення яскравого макіяжу з головним акцентом не на верхніх повіках, а під очима. Таким чином дівчина замаскувала темні круги на обличчі та, сама того не підозрюючи, започаткувала новий б’юті-тренд. Адже відео зібрало вже більше 1, 5 мільйона переглядів, і її підписники у коментарях попросили більше схожих ідей для макіяжу.

Британка додала до відео хештег "colorfuleyebags". Згодом так усі й почали називати оригінальний трюк у мейк-апі. Піппа оприлюднила вже декілька уроків у тіктоці, в яких навчає робити барвистий макіяж під очима.

Судячи з усього, сумки для очей зараз – тенденція, з якою я не збираюся сперечатися, оскільки, очевидно, що у мене є певні підстави. Але я вирішила приправити цю тенденцію,

– жартує Піппа Барнс в одному зі своїх відео.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про тренд на синці під очима. Тоді візажисти просто вирішили підкреслювати темний відтінок шкіри на відповідній ділянці обличчя декоративною косметикою. Проте Піппа підійшла до цього більш креативно і вирішила зробити повноцінний нестандартний і яскравий макіяж у місці темних кругів.