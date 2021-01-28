14 лютого можна не лише продемонструвати любов до своєї другої половинки, але й це чудова нагода, щоб зробити ефектний макіяж і здивувати свого коханого або привернути увагу потенційних кавалерів на тематичній вечірці. Святковий мейк-ап буде легше створити, якщо заздалегідь ви поповните свій б’юті-арсенал кількома трендовими ідеями.

Джерело: 24 канал

В індустрії краси актуальності не втрачає макіяж "без макіяжу", але водночас модним рішенням є яскравий мейк-ап очей. Якщо ви не звикли ефектно виділяти погляд у повсякденному житті, то в День святого Валентина можна зробити виняток і вийти за власні рамки.

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Акцент на очах є звабливим і трендовим, адже ніхто не відмінив ще маскового режиму. Свято всіх закоханих 2021 заграє новими фарбами, якщо замість звичних нюдових тіней ви наважитеся на більш сміливі б’юті-експерименти. Цьогоріч варто відкласти ніжні рожеві пігменти та відмовитися від скромних стрілок, бо нові тенденції – це про блискучий макіяж, прояв індивідуальності й вдосконалене поняття "краси".

Аби зробити ідеальний ефектний макіяж очей на День святого Валентина та зачарувати всіх оточуючих, надихніться трендовими прикладами. Також можна спробувати відтворити б’юті-образи з популярного молодіжного серіалу "Ейфорія", якщо полюбляєте епатажність.

Ідеї для макіяжу очей на День святого Валентина

Ефектні сині стрілки

Класичний smoky eyes завжди в моді

Сексуальні розтушовані стрілки

Погляд спокусниці

Чарівна комбінація відтінків на повіках та модно оформлені брови

Макіяж очей у стилі мінімалістичного орнаменту

Сяйва багато не буває

Макіяж для сміливих красунь

Романтичний макіяж очей

Якщо не боїтеся бути "різною"