Допоки ви шукаєте дієві методи, які допоможуть позбутися від темних кругів під очима, то інші започатковують б’юті-тренди 2021, які передбачають додаткове створення косметикою синців на цій ділянці обличчя. Нова тенденція прийшла з тіктоку.

Новий б’юті-тренд, який першими почали демонструвати тіктокери, здивував усіх. Адже цю особливість вважали проблемою та шукали різні шляхи, щоб її замаскувати. Тепер синці під очима не приховують, а ще й домальовують, повідомляє Cosmopolitan.

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Дивний б’юті-тренд 2021

Новий б’юті-тренд полягає у фарбуванні синців під очима спеціальними продуктами декоративної косметики. Він став популярним завдяки соцмережі тікток. Першою дивний образ зі синявою на обличчі спробувала відома блогерка у тіктоці Сара-Марі. Вона нанесла темну помаду під очі, імітуючи темні круги під очима. Відео переглянули понад 6 мільйонів користувачів, які позитивно відреагували на абсолютно нову і неочікувану тенденцію в індустрії краси.

Згодом схожий макіяж почали повторювати інші блогери. Проте дехто зазначив, що такий "грим" – це насміхання над людьми, які справді страждають і мають хронічні хворобливі синці під очима. Трендсеттерка Сара-Марі одразу відреагувала на звинувачення. Вона розповіла, що сама довго і безрезультатно боролося з темними кругами на обличчі, але, коли в неї опустилися руки, то вирішила більше не приховувати цей недолік, а підкреслити його.

Однозначно тренд є сміливим і дивним. Тому лише вам вирішувати, чи варто спробувати такий б’юті-трюк на своєму обличчі.