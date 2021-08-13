Кожен сезон вражає неочікуваними hair-трендами. Деякі з них наважуються повторити лише дівчата, які відкриті до кардинальних б'юті-експериментів. Проте модне осіннє фарбування може зробити кожна модниця.

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Модний і сексуальний відтінок для фарбування волосся на осінь 2021

Трендове фарбування волосся восени цього року – це теплий коричневий відтінок з ледь червоними відблисками, яке в мережі романтично називають sunset brown. Адже у результаті колір нагадує переливання тонів каштану на заході сонця.

Знаменита модель Джіджі Хадід спробувала відтінок західного каштану ще навесні 2021. Вже тоді hair-експерти почали прогнозувати техніці фарбування особливу популярність в наступних сезонах. Завдяки трендсеттерам у світі краси й з’являються нові тенденції.

Перевага трендового осіннього кольору волосся в тому, що не лише додає жіночому образу сексуальності, але й надає шкірі та очам яскравості, а будь-якому стилю – м'якості та жіночності.

Проте варто додати, що червонуваті відтінки змиваються з локонів швидше, ніж темні чи світлі. Аби волосся не втрачало насиченості та блиску, слід оновлювати колір кожні 5 – 6 тижнів, а також користуватися спеціальними засобами, які посилюють яскравість відтінку на фарбованих пасмах.

Надихайтеся модною ідеєю для наступного фарбування волосся.