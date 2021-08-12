Осіння палітра модних кольорів волосся у цьому році вражає розмаїттям – від природного пшеничного до експресивної вишні в шоколаді. Дізнавшись про головні тенденції наступного сезону, ви надихнетеся на фарбування шевелюри.

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Модні кольори волосся осені 2021

Золотий "блонд"

Білявкам час прикрасити свої пасма золотистими відблисками. Золотому "блонду" не потрібне постійне тонування. Зокрема, колір матиме особливо звабливий вигляд на дівчатах кольоротипу "весна".

Мокко

Відтінок нагадує поєднання кави з молоком. Його можна вдало міксувати з будь-яким осіннім образом та мейк-апом. Мокко підійде дівчатам, які не прагнуть кардинально змінювати імідж, але готові надати локонам ефектного шарму.

Пряна кориця

Змішали коричневі і руді відтінки – отримали незвичний відтінок пряної кориці. З таким фарбуванням ваше волосся нагадуватиме затишний колір осіннього листя.

Відтінок коньяку

Колір найбільш наближений до палітри осінньої природи. Дана техніка фарбування вирізняється цікавим рудо-каштановим відтінком з цікавими злотисто-медовими переливами. Такий відтінок волосся вимагає особливого догляду, тому слідкуйте, щоб на ньому не з'явилося жовтизни.

Морозяний каштан

Розкішний колір, який завоює серця красунь зі всього світу вже цієї осені. Перевага холодного відтінку в його благородності, вишуканих червоних нотках і звабливій глибині. Проте жінкам з теплим кольоротипом холодний колір пасм може не личити.