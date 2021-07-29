У світі квітів: Майлі Сайрус стала обличчям аромату Gucci – чарівний образ співачки у відео

28-річна американська співачка і акторка Майлі Сайрус стала обличчям нового аромату Gucci Flora Gorgeous Gardenia. Зірка знялася у рекламному ролику в стилі ретро. Вона вразила шанувальників чарівним образом і короткою стрижкою, перетворившись на героїню барвистого мультфільму посеред розкішного саду.

З нагоди виходу парфумів Майлі Сайрус зізналася, що в минулому вона часто відчувала невпевненість у собі. Але тепер вона відверто заявляє про протилежне та пояснює, як рекламна кампанія Gucci Flora Gorgeous Gardenia відповідає її власним цінностям.

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Майлі Сайрус у рекламі нового аромату Gucci

Рекламну кампанію нових парфумів Gucci зняла канадська режисерка і фотографиня Петра Коллінз у Лос-Анджелесі, продемонструвавши свою фірмову естетику і м'яку пастельну кольорову палітру. А творчим керівником виступив креативний директор Gucci Алессандро Мікеле.

На знімках і відео кампейну можна побачити Майлі у блузці з наплічниками, прикрашеній рожевими паєтками на комірі і рукавах. Співачка також була одягнута у бежеві штани. Вона позувала посеред великого саду, вдихаючи аромат квітів в оточенні пуделів і кошенят. Після цього Сайрус відчинила двері рожевого котеджу та потрапила на пляж. Там зірка позувала з ароматом і грала на рожевій електрогітарі. Тоді в кадрі з’явилася анімаційна версія співачки, яку намалювали в стилі аніме.

Майлі Сайрус для багатьох стала синонімом сміливого самовираження. Співачка розповіла про аромат: "Це ідеальний парфум, який можна носити, щоб виразити себе та свою сміливість, і звичайно, щоб чудово пахнути... Я завжди люблю бути людиною, яка пахне чудово. Я думаю, що аромати – це один із способів, як ми дійсно можемо розповісти про себе і знайти власний аромат, який відповідатиме тому, ким ми є на даний момент".

Я згадую свій непокірний і вільний сад удома. Він уособлює мій дух. Важливо дозволити природі проявляти своє справжнє чарівне я, і це те, що я втілюю, коли наношу Flora,

– додала Майлі.

Вона продовжила: "Кампанія справді зосереджена на тому, щоб бути собою і бути вірним тому, хто ти є, і це цілком відповідає моїм власним цінностям і переконанням".

Співачка зізналася, що вона використовує моду як спосіб самовираження, часто демонструючи яскравий одяг, образи в стилі панк-рок і ефектні футболки. Проте зараз вона приділяє першочергову увагу догляду за собою, щоб зберегти психічне і фізичне здоров'я. Адже Сайрус не завжди було так комфортно у своєму тілі, як зараз. Знаменита красуня не приховує, що в її кар'єрі був такий момент, коли вона "почувалась настільки невпевнено", але "зображала цей образ того, щоб інші вважали цю людину впевненою".

За словами Майлі, Gucci Flora Gorgeous Gardenia, який має запах груші, гарденії, жасмину, коричневого цукру й пачулі, уособлює її дух.

Алессандро Мікеле прокоментував кампанію: "Аромати – це дослідження, а квіти, зокрема, представляють світ безмежних можливостей. Мені було цікаво будувати сюрреалістичний і чарівний світ навколо Майлі Сайрус, створюючи грайливий контраст між її рок-н-рольним духом і квітковим усесвітом".

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Новий аромат від Gucci з'явиться у продажі на офіційному сайті бренда вже 30 липня.