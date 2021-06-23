The Body Shop офіційно заявила, що до кінця 2023 року вся косметика бренда буде повністю веганською. Зокрема, вона буде відмічена торговою маркою Vegan, яка підтверджуватиме веганський склад.

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The Body Shop буде випускати веганську продукцію

До кінця 2021 року всі формули косметики The Body Shop будуть сертифікованими світовою веганською організацією The Vegan Society. Коли кожен продукт бренда буде відмічений торговою маркою Vegan, інші товари поступово виведуть з обігу.

Бренд-директор The Body Shop Лайонел Торо заявив: "Наше рішення стати на 100 відсотків веганським брендом – природний і доволі зрозумілий процес розвитку. Ми були першою б’юті-компанією, яка боролася проти тестування косметики на тваринах, і першим великим світовим косметичним брендом, який використовував мускус, отриманий без жорстокості, в наших ароматах".

Бути повністю веганськими – це серйозний крок з точки зору наших зусиль зі забезпечення стійкого розвитку і захисту навколишнього середовища,

– додає Лайонел Торо.

Нагадаємо, що на даний момент 60 відсотків всіх товарів The Body Shop є веганськими. Серед них виділяють такі бестселери бренда: серія засобів для догляду за шкірою обличчя "Чайне дерево", детокс-маска "Гімалайський вугіль", всі йогурти для тіла, олії для тіла.