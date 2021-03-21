Еня – дівчина зі синдромом Дауна, яка любить та вміє створювати макіяжі. З нагоди Всесвітнього дня людей зі синдромом Дауна, який відзначають 21 березня, ми вирішили поділитися історією молодої візажистки та б'юті-блогерки. Адже своїм прикладом вона надихає багатьох, показує, що такий діагноз – не вирок.

Талановиті "сонячні" люди є представниками навіть індустрії краси. 24-річна Еня з Нідерландів має понад 50 тисяч підписників на своїй інстаграм-сторінці, яку їй допомагає вести сестра. Регулярно дівчина ділиться зі своїми підписниками знімками з ідеями для макіяжу та публікує відео, на яких створює самостійно мейк-ап для себе.

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Еня – візажистка і б'юті-блогерка зі синдромом Дауна

На інстаграм-сторінці Ені можна побачити не лише фото різних варіантів мейк-апу, але й кадри з її повсякденного життя. Окрім захоплення візажем, дівчина також створює красиві зачіски, малює, подорожує, відвідує цікаві заклади, співпрацює із косметичними та ювелірними брендами, життєрадісно позує на камеру у стильних аутфітах, а потім публікує ці світлини у соцмережі. Вона вражає своїм неймовірним зовнішнім виглядом та надихає щонайменше 51 тисячу людей зі всього світу, які стежать за блогеркою в інстаграмі. Еня доводить, що навіть зі синдромом Дауна можна мати повноцінне і захоплююче життя, зокрема, займатися улюбленою справою.

Перед Всесвітнім днем людей зі синдромом Дауна Еня з іншими моделями знялася для обкладинки березневого номеру журналу Touch Down, який розповідає про повсякдення життя "сонячної" людини, руйнує стереотипи, надихає і доводить іншим, що все можливо. Зокрема, дівчина привітала усіх зі Всесвітнім днем людей зі синдромом Дауна на своїй інстаграм-сторінці: вона опублікувала нове фото, на якому показала своє улюблене кольє і подякувала рідним за підтримку. "Це моє улюблене кольє, тому що я маю своїх брата і сестру поруч зі мною. У серці і в золоті. Ми разом – команда", – написала у публікації Еня.

У своєму інтерв’ю для британського Vogue Еня розповіла, що вона хотіла б, щоб люди знали про синдром Дауна.

З самого народження я була охопленою зовнішнім світом. Звичайно, у вас є люди, які дивляться на вас і по-різному ставляться до вас, але, з іншого боку, це також принесло багато хороших людей і речей. Наприклад, за допомогою свого акаунту в інстаграмі я намагаюся, щоб люди зрозуміли мене такою, яка я є, і що немає потреби шукати, що ховається в коробці. Я хочу показати їм, що у мене прекрасне життя, що я можу (майже) все робити і що у мене є майбутнє з мріями,

– каже Еня.

Історія Ені ще раз доводить, що доля готова йти назустріч усім, а будь-які перешкоди на шляху до своєї мрії потрібно переступати з високо піднятою головою.