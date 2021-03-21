Эния – девушка с синдромом Дауна, которая любит и умеет создавать макияжи. По случаю Всемирного дня людей с синдромом Дауна, который отмечают 21 марта, мы решили поделиться историей молодой визажистки и бьюти-блогерши. Ведь своим примером она вдохновляет многих, показывает, что такой диагноз – не приговор.

Талантливые "солнечные" люди являются представителями даже индустрии красоты. 24-летняя Эния из Нидерландов имеет более 50 тысяч подписчиков на своей инстаграм-странице, которую ей помогает вести сестра. Регулярно девушка делится со своими подписчиками снимками с идеями для макияжа и публикует видео, на которых создает самостоятельно мейкап для себя.

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Эния – визажистка и бьюти-блогер с синдромом Дауна

На инстаграм-странице Энии можно увидеть не только фото различных вариантов мейкапа, но и кадры из ее повседневной жизни. Кроме увлечения визажем девушка также создает красивые прически, рисует, путешествует, посещает интересные заведения, сотрудничает с косметическими и ювелирными брендами, радостно позирует на камеру в стильных аутфитах, а затем публикует эти фотографии в соцсети. Она поражает своим невероятным внешним видом и вдохновляет по меньшей мере 51 тысячу человек со всего мира, которые следят за блогершей в инстаграме. Он доказывает, что даже с синдромом Дауна можно иметь полноценную и увлекательную жизнь, в частности, заниматься любимым делом.

Перед Всемирным днем людей с синдромом Дауна Эния с другими моделями снялась для обложки мартовского номера журнала Touch Down, который рассказывает о повседневности жизни "солнечного" человека, разрушает стереотипы, вдохновляет и доказывает другим, что все возможно. В частности, девушка поздравила всех со Всемирным днем людей с синдромом Дауна и на своей инстаграм-странице она опубликовала новое фото, на котором показала свое любимое колье и поблагодарила родных за поддержку. "Это мое любимое колье, потому что у меня есть брат и сестра рядом со мной. В сердце и в золоте. Мы вместе – команда", – написала в публикации Эния.

В своем интервью для британского Vogue Эния рассказала, что хотела бы, чтобы люди знали о синдроме Дауна.

С самого рождения я была охваченной внешним миром. Конечно, у вас есть люди, которые смотрят на вас и по-разному относятся к вам, но, с другой стороны, это также принесло много хороших людей и вещей. Например, с помощью своего аккаунта в инстаграме я стараюсь, чтобы люди поняли меня такой, какая я есть, и что нет нужды искать, что скрывается в коробке. Я хочу показать им, что у меня прекрасная жизнь, что я могу (почти) все делать и что у меня есть будущее с мечтами,

– говорит Эния.

История Энии еще раз доказывает, что судьба готова идти навстречу всем, а любые препятствия на пути к своей мечте нужно переступать с высоко поднятой головой.