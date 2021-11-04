Глибокий синій колір або електрик став одним із найбільш популярних цієї осені. Тепер трендовий відтінок можна побачити не лише в гардеробах головних зірок street style, але й на нігтях нейл-майстрів і знаменитостей.

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Головним кольором в осінньому манікюрі став електрик

Джей Ло і голлівудський нейл-майстер Том Бачик зробили ставку на манікюр у глибокому синьому відтінку. Манікюрист урізноманітнив однотонне покриття сяйливими блискітками. Такий дизайн нігтів є по-справжньому яскравим та особливим.

Прихильники відомої співачки і робіт Тома активно відреагували на їхнє нове творіння. Вони залишали такі коментарі: "Додам цей до моїх улюблених ", "Це – любов", "Як завжди, прекрасно", "Дивовижний колір", "Королівський манікюр".



Трендовий манікюр Джей Ло / Фото з інстаграму Тома Бачика



Електрик – модний відтінок для манікюру / Фото з інстаграму Тома Бачика

Манікюр у синьому кольорі відрізняється від інших б'юті-тенденцій. Він символізує таємничість та привертає увагу оточуючих. Синій є одним із найпопулярніших кольорів у холодну пору року. Його спокій і благородство дозволяють створити неповторний образ.

Існує чимало варіантів ефектного й модного синього дизайну нігтів. Створюючи такий манікюр, беріть до уваги власні вподобання. Можна експериментувати з різними техніками й елементами декору. Манікюр з матовим лаком, френч, місячний, "котяче око", нейл-арт із блискітками – надихайтеся ідеями нижче, щоб потім показати своєму майстру або зробити самостійно в домашніх умовах.

Манікюр у глибокому синьому кольорі / Фото з інстаграму