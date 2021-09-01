Тренд зі значенням: чому сивина у волоссі це модно – зіркові приклади

Тенденція на природне сиве волосся стає дедалі популярнішою. Зірки сміливо з'являються на червоних доріжках, не приховуючи ознаки старіння на своїх пасмах. Навіть у новому сезоні серіалу "Секс і місто" Сара Джессіка Паркер і Сінтія Ніксон продемонструють, що сивина може мати модний вигляд.

Сиве волосся міцно асоціюється зі старістю. Проте, згідно з дослідженнями, волосся починає сивіти в представників європеоїдної раси ще з 34 років, а в декого навіть раніше. Вам більше не доведеться комплексувати й інтенсивно фарбувати сріблясті локони, адже сивина і натуральність – це тренди 2021.

Вам буде цікаво: Модні стрижки для осені 2021: трендові ідеї, які ви захочете повторити

Сивина у волоссі – новий б'юті-тренд з особливим значенням

Завдяки популяризації рівності та кардинальним змінам в індустрії краси з'явився тренд на природний відтінок волосся, яким би він не був. Особливої уваги заслуговують б'юті-образи зірок на Каннському кінофестивалі 2021. Там зірки ефектно на власному прикладі виразили прихильність до нової тенденції.

Б'юті-тренд зі сивиною у волоссі став популярнішим, коли акторки Гелен Міррен, Джоді Фостер й Енді Макдавелл вийшли на червону доріжку зі сріблястими локонами. Селебріті довели, що сивина може мати красивий вигляд.



Джоді Фостер на Каннському кінофестивалі / Фото з інстаграму акторки



Енді Макдавелл на Каннському кінофестивалі / Фото з інстаграму акторки



Геллен Міррен демонструє красиву сивину / Фото з інстаграму зірки

Незабаром на екранах можна буде побачити максимально натуральні образи героїнь Керрі та Міранду в новому сезоні культового серіалу "Секс і місто". На знімках зі зйомок епізодів помітно, що Сара Джессіка Паркер і Сінтія Ніксон вирішили не зафарбовувати сиве волосся. Навпаки, вони відчувають себе впевненими і красивими, коли підтримують б'юті-тренд зі значенням.

Також варто згадати британську королеву Єлизавету ІІ. Голова держави Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії вже кілька десятиліть не зраджує своєму попелястому кольору волосся. У свої 95 років королева має величний вигляд. Сивина їй до лиця, бо символізує досвід, мудрість прожитих років і є доказом того, що старіти можна красиво.

Надихайтеся прикладами зірок і зачаровуйтеся природною красою.



Королева Єлизавета ІІ зі сивиною – це модно і красиво / Фото з інстаграму @theroyalfamily



Сивина прикрашає / Фото з інстаграму Сари Джессіки Паркер

