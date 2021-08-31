Новий сезон варто починати зі змін. Нове дихання вашому іміджу із легкістю надасть модна осіння стрижка. Надихайтеся актуальними ідеями.

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Наймодніші стрижки, які ви захочете повторити цієї осені

Рваний чубчик

Аби чубчик мав модний вигляд, важливо зробити його широким і хвилястим, дозволити спадати на очі та трішки вкоротити ближче до центру. Цієї осені актуальним буде чубчик з нерівним зрізом у стилі рок-н-ролу часів 1970-х, який зберіг настрій бунтарства. Доповніть зачіску прямими або ледь хвилястими пасмами.



Стильний чубчик / Фото з інстаграму Надін Леопольд

Міксі

Маллет і піксі, які були на піку популярності у 2021, поєднали. Трендова стрижка виглядає так: короткі вишукані пасма спереду і трішки додаткової довжини ззаду, щоб красиво обрамляти обличчя. Стрижку сміливо доповнюйте рівним коротким або недбалим хвилястим чубчиком.



Кілька стилів в одній стрижці / Фото з інстаграму Урсули Корберо

Гарсон

Тут вся увага прикута до ультракороткої довжини, адже стрижка гарсон пішла від французького слова "хлопчик". Проте це не заважає зачісці перетворювати будь-яку жінку на тендітну і витончену леді. Чудовими прикладами слугують Шарліз Терон, Крістен Стюарт та навіть акторки з 1920-х, які першими наважилися коротко підрізати довжину свого волосся.



Гарсон для оновлення іміджу / Фото з інстаграму Chanel

Вдосконалена стрижка Рейчел

Стрижка Рейчел пережила 2 хвилю популярності. Проте варто звернути увагу у на оновлений аналог: плавні шари каскадного бобу, які самостійно створюють текстуру. Стрижка підійде навіть тонкому і нефарбованому волоссю.



Нова зачіска для осені / Фото з інстаграму Кайі Гербер

Прихований каскад

Ця варіація модної в нульові стрижки не вимагає багато часу на вкладання. Секрет краси і зручності прихованого каскаду в "невидимих" шарах, які починаються від підборіддя і поетапно знижуються по всій довжині та додають волоссю об’єму з середини. Майстри замінили таким трюком різкі прямі зрізи. "Невидимі" шари також надають шевелюрі ефекту рухомості, вдало обрамляють обличчя, акцентуючи увагу на вилицях.



Цікавий каскад / Фото з інстаграму @sukiwaterhouse​

"Шторки" із 1970-х

Спочатку яскраву зачіску Фарри Фосетт на свій лад інтерпретувала Мадонна, а тепер завдяки тіктокерам вона знову стала популярною в оновленому варіанті. Стрижка передбачає створення об'єму в ділянці чубчика, фірмову укладку від обличчя, яка утворює улюблені "hair-шторки" модниць-парижанок. Аби хвиля мала більш стильний вигляд, зробіть її трішки недбалою, що також "пом’якшить" стрижку.



Модна стрижка на осінь / Фото з інстаграму @charliwrenn

Шеггі

Модна осіння стрижка є міксом маллета і вовчої зачіски. Майлі Сайрус продемонструвала сучасний варіант шеггі. Також можна стилізувати плавний зріз біля обличчя текстурованими і пухнастими кучерями або більш ніжними хвилями. Зокрема, така стрижка забезпечує неперевершений об'єм у будь-якій укладці.