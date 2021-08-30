Тренди започатковують провідні майстри в індустрії краси. Таким чином колорист Річі Кандасамі, Дуглас Корнуолл, Дженна Перрі та інші hair-експерти розповіли детальніше про наймодніші відтінки для фарбування волосся восени 2021.

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Модні відтінки волосся для осені 2021

Персиково-рожевий "блонд"

Відтінок буде найбільш популярним для фарбування волосся цієї осені. Колорист і один з R+Co Річі Кандасамі розповідає: "Я отримував багато запитів на різні відтінки рожевого. Як основа або тло на платиновому волоссі з додаванням ніжних персикових рожевих тонів, і восени обличчя сяятиме".



Модний відтінок волосся / Фото з інстаграму Річі Кандасамі

Чорнильно-чорний

Класичний відтінок глибокого чорного, який часто вибирають для зміни іміджу в холодні пори року, замінить чорнильно-чорний з блискучими теплими відблисками. Кандасамі пояснює: "Природні теплі червоні відтінки зроблять чорне волосся яскравішим і більш живим". Зокрема, таким чином хвилясте, кучеряве і неслухняне волосся візуально збільшить свій об'єм. У результаті важливо отримати "сяйливий і величний" вигляд пасм, тому Кандасамі радять звернути увагу на ніжні та безшовні відблиски.

Ніжне золото

Старший колорист у салоні Suite Caroline в Нью-Йорку, Дуглас Корнуолл каже: "Коли наближається осінь і ми хочемо глибших і складніших відтінків, золотий "блонд" – чудове місце для початку. Пасма біля обличчя зробіть трохи світлішими, щоб уникнути колірного шоку. Яскраві зони легко пом'якшити, використовуючи трохи кондиціонеру". Для цього вам знадобиться придбати золотий кондиціонер.



Стильне фарбування / Фото з інстаграму @discolourist

Холодний тон коричневого

Більш цікавою й оригінальною альтернативою рудих локонів на осінь може слугувати холодніший відтінок зі зеленуватим підтоном. Колорист Корнуолл зазначає: "Я обожнюю відтінок чорнявого з нефритовим підтоном, подібним до таїтянських чорних перлів, замість червоно-коричневого, який може зіпсувати рум’яний колір обличчя".



Як пофарбувати волосся восени / Фото з інстаграму @discolourist

Медово-пшеничний "блонд"

Знайти свій ідеальний відтінок "блонду" важко. Проте можна спробувати трендовий баланс між теплим і холодним підтоном. Колористка, яка допомогла Хлої Севінь отримати "блонд", Дженна Перрі пояснює: "Пшеничний "блонд" не контрастує з природним кольором, а радше об’єднується з ним. Цей відтінок дарує відчуття, ніби ви щойно вийшли із салону, і водночас має невимушений вигляд".



Біляві локони / Фото з інстаграму Дженни Перрі

Темний шоколад

Саме Дженна Перрі працювала над фарбуванням волосся Белли Хадід у глибокий шоколадний відтінок. Колористка вважає цей тренд "шикарним". Адже такий колір здатен красиво переливатися на сонці, тому про тьмяність локонів можна забути.



Белла Хадід показує трендове фарбування осені / Фото з інстаграму моделі

Мідно-червоний

Алекс Браунселл, співзасновниця й креативна директорка Bleach London, переконана, що цього року все натякає на мідний відтінок. Перрі, яка нещодавно пофарбувала волосся Мод Апатоу і Грейс Ван Паттен, додає: "Мідно-червоний однаково вирізняється сексуальністю і грайливістю. Я думаю, що цей відтінок найпопулярніший серед людей, які хочуть і готові до сміливих змін".



Волосся мідного відтінку / Фото з інстаграму Дженни Перрі

Теплий еспресо

Метт Рез, колорист з Лос-Анджелеса, майстер розкішних чорнявих пасм Ейсі Гонсалес і Каміли Марроне, прогнозує, що золотистий тон або глибші відтінки еспресо на волоссі будуть особливо популярними в осінньому сезоні 2021. Він каже: "У цю пору року я зустрічаю багато людей, які просять глибини відтінку, чи то слабке додавання відблисків, чи то поглиблення кольору загалом. Той, хто завжди вибирає тепліший відтінок, захоче зробити свій колір ще більш насиченим".



Локони спокусливого відтінку / Фото з інстаграму @camilamorrone

М'який каштановий

Замість яскравих літніх б'юті-перевтілень восени нас чекають м'які імбирні відтінки шевелюри. Метт Рез радить прихильницям приглушеного відтінку червоного спробувати нейтральну варіацію малинового кольору, наприклад, цеглясто-червоний.

Яскраві кінчики

Якщо ви таки прагнете експериментів з кольором, то спробуйте яскраве фарбування кінчиків волосся. Браунселл каже: "Таке фарбування ні до чого не зобов'язує, швидко тьмяніє, а кінчики легко обрізати, якщо ви знову захочете почати з нуля".



Яскраві акценти / Фото з інстаграму @bleachlondon​

Теплий чайний "блонд"

Теплий відтінок на волосся допоможе надати образу літнього ефекту. "Білявий можна трохи зігріти або довершити за допомогою м'яких тіней біля коріння, щоб отримати теплий чайний відтінок. Він додає сяяння, ніби ви щойно з відпустки, і дає змогу уникнути блідого й жовтуватого кольору обличчя, який з'являється в холодну пору року", – пояснює Мауріціо Бермудес, головний колорист у салоні Suite Caroline в Нью-Йорку.