Восени у макіяж повернулися темні тіні та червона помада, а з манікюром можна сміливо експериментувати. У 2021 у тренді не будуть звичні відтінки для покриття нігтів.

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5 тренів манікюру, які треба спробувати восени 2021

Глибокий синій

Прихильницям меланхолійних кольорів підійде глибокий і приємний синій. Цієї осені замість теплих червоних, апельсинових і бордових відтінків, вибирайте різноманітні варіації синього – від василькового до кольору місячної ночі. Такий манікюр матиме цікавий і модний вигляд.



Модний манікюр / Фото з інстаграму @opi_professionals

Лісовий зелений

Зелений колір не втрачає своє популярності, яку отримав протягом цього року. Якщо влітку домінували яскраві й кислотні його відтінки, то восени трендовими будуть більш природні варіанти: колір хвої, моху, базиліка.



Манікюр у кольорі природи / Фото з інстаграму @chillax_nails

Нейтральний тілесний

Вічною класикою залишається манікюр у тілесному кольорі. Він вдало гармоніюватиме з різними образами, тому не буде потреби хвилюватися, що вдягнути сьогодні. Аби манікюр мав більш зухвалий стиль, покрийте його зверху матовим шаром.



Стильний відтінок для покриття нігтів / Фото з інстаграму @the.manilab

Насичений темний

Осінь – саме час для "панкового" нейл-дизайну. Тому спробуйте зробити манікюр у чорному, темно-фіолетовому чи інших кольорах, які додадуть образу виразності і гостроти. Наймоднішим у цьому сезоні буде фіолетовий колір у різних тонах від теплого сливового до майже чорного.



Фіолетовий має ефектний вигляд / Фото з інстаграму @opi_professionals

Кава з молоком

Різні відтінки коричневого восени 2021 на піку популярності. Різноманітні варіанти кольору кави варто використовувати у своєму манікюрі. Аби урізноманітнити покриття, додавайте блискіток, малюнків або візерунків.



Трендовий нейл-дизайн на осінь / Фото з інстаграму @ana__nava