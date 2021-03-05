Трендові чубчики весни 2021: зіркові приклади для оновлення іміджу

За допомогою модного чубчика весни 2021 можна вдало оновити свій образ, додавши йому стильної зухвалості чи, навпаки, вишуканості. А референси від популярних зірок надихнуть вас на трендову стрижку.

Трендові зіркові приклади зачісок з чубчиком допомагають наважитися на б’юті-зміни. Обирайте той варіант чубчика, який вам найбільше до вподоби, для весняного оновлення іміджу.

До теми: Наймодніша стрижка весни 2021: стильні варіації подовженого боб-каре

Зіркові приклади наймодніших чубчиків весни 2021

Кучерявий чубчик

Співачка Лей-Енн Піннок та інші зіркові власниці кучерявого волосся демонструють, що чубчик може мати вдалий вигляд на будь-якому типі шевелюри. Кучеряве волосся також створене для чубчика. Адже таким чином ваш образ перевтілиться у грайливий, природний з нотками стильної недбалості.

Хвилястий чубчик

Чубчик можна також робити на волоссі, яке схильне до природного легкого закручування. Попри те, що за таким чубчиком не буде легко доглядати, але короткі хвилі, які спадатимуть на чоло, компенсують усе своїм жіночним та стильним виглядом.

Подовжений чубчик

Зіркам особливо подобається саме такий варіант стрижки. За подовженим чубчиком легко доглядати, а також він візуально додає об’єму будь-якій зачісці. Б’юті-образи з чубчиком, як у Джей Ло, Меган Маркл, Дженніфер Еністон, Дуа Ліпи та інших, надихають на створення чубчика.

Короткий чубчик

Такий варіант стрижки сподобається сміливим красуням, які люблять б’юті-експерименти. Короткий чубчик додаватиме вашому образу незвичності та шаленої краси водночас.

Чубчик на очах

Стрижка не є однією з найзручніших, але вона ефектна та модна. Чубчик, який сягає очей, потрібно буде акуратно вкладати, щоб він не заважав вам та мав акуратний вигляд. Проте отриманим результатом ви будете приємно вражені.

Рваний чубчик

Ідея сподобається сміливим красуням. На рваний чубчик вже наважилися Майлі Сайрус, Махалія та Мейсі Вільямс.