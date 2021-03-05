Трендові чубчики весни 2021: зіркові приклади для оновлення іміджу

Джерело:Новое время
За допомогою модного чубчика весни 2021 можна вдало оновити свій образ, додавши йому стильної зухвалості чи, навпаки, вишуканості. А референси від популярних зірок надихнуть вас на трендову стрижку.
Трендові зіркові приклади зачісок з чубчиком допомагають наважитися на б’юті-зміни. Обирайте той варіант чубчика, який вам найбільше до вподоби, для весняного оновлення іміджу.
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Співачка Лей-Енн Піннок та інші зіркові власниці кучерявого волосся демонструють, що чубчик може мати вдалий вигляд на будь-якому типі шевелюри. Кучеряве волосся також створене для чубчика. Адже таким чином ваш образ перевтілиться у грайливий, природний з нотками стильної недбалості.
Чубчик можна також робити на волоссі, яке схильне до природного легкого закручування. Попри те, що за таким чубчиком не буде легко доглядати, але короткі хвилі, які спадатимуть на чоло, компенсують усе своїм жіночним та стильним виглядом.
Зіркам особливо подобається саме такий варіант стрижки. За подовженим чубчиком легко доглядати, а також він візуально додає об’єму будь-якій зачісці. Б’юті-образи з чубчиком, як у Джей Ло, Меган Маркл, Дженніфер Еністон, Дуа Ліпи та інших, надихають на створення чубчика.
Такий варіант стрижки сподобається сміливим красуням, які люблять б’юті-експерименти. Короткий чубчик додаватиме вашому образу незвичності та шаленої краси водночас.
Стрижка не є однією з найзручніших, але вона ефектна та модна. Чубчик, який сягає очей, потрібно буде акуратно вкладати, щоб він не заважав вам та мав акуратний вигляд. Проте отриманим результатом ви будете приємно вражені.
Ідея сподобається сміливим красуням. На рваний чубчик вже наважилися Майлі Сайрус, Махалія та Мейсі Вільямс.