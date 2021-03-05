Коли з'являються перші сиві волосини, зазвичай жінки спішать їх зафарбувати. Проте для початку можна використовувати б'юті-лайфхаки, які допоможуть замаскувати сиві корені.

Приховати сивину без фарби для волосся можна 5 способами. Дізнайтеся про них, перш ніж відвідувати колориста. Читайте також: Поширені причини пошкодження волосся, на які варто звернути увагу Як замаскувати сиві корені без фарби Змініть звичний проділ. Сивина утворюється на коренях волосся у ділянці проділу набагато швидше. Тому достатньо почати зачісувати локони на інший бік чи трішки змінити проділ, і ви помітите, що сивих волосин там фактично не буде.

Сивина утворюється на коренях волосся у ділянці проділу набагато швидше. Тому достатньо почати зачісувати локони на інший бік чи трішки змінити проділ, і ви помітите, що сивих волосин там фактично не буде. Накрутіть локони. Сиві корені частково можна замаскувати тінями для повік відповідного відтінку та за допомогою косметичного аплікатора, а потім зробити легкі кучері. Таким чином сивина тимчасово зникне.

Сиві корені частково можна замаскувати тінями для повік відповідного відтінку та за допомогою косметичного аплікатора, а потім зробити легкі кучері. Таким чином сивина тимчасово зникне. Заплетіть коси. За допомогою складного плетіння можна ефективно "прикрити" сиві корені та зробити свій образ цікавішим. View this post on Instagram A post shared by Cocó Constans (@coconstans) Використовуйте аксесуари. Спробуйте експериментувати зі стилем зачіски. Її можна доповнити стрічкою, бантиком, обручем, спеціальними шпильками, закрученою хустинкою чи стильним беретом, щоб приховати сиві корені.

Спробуйте експериментувати зі стилем зачіски. Її можна доповнити стрічкою, бантиком, обручем, спеціальними шпильками, закрученою хустинкою чи стильним беретом, щоб приховати сиві корені. Застосовуйте спеціальний спрей. У косметичній крамниці можна придбати спрей, відтінок якого відповідатиме природному кольору вашого волосся, та наносити його локально на шевелюру. Таким чином сивих коренів не буде помітно, волосся залишиться чистим і збереже натуральний відтінок.