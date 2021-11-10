Объем

В моду вернулся объем и начес. Если в вашей косметичке закончился лак для волос, то рекомендуем приобрести его. Ведь именно это средство поможет добавить блеска и объема волосам у корней.

Интересно 5 культовых причесок 90-х, которые вернулись в моду



Тина Кунаки с прикорневым объемом / Фото из инстаграма модели

Свободные пряди

Такая прическа была актуальна в начале 2000-х и вот она снова вернулась! Ее можно легко реализовать, собрав волосы в пучок или хвост, а несколько локонов оставить ниспадать на лицо. Эта укладка не только стильная, но придаст нежности и женственности любому аутфиту.



Хейли Бибер с выпущенной прядью волос / Фото из инстаграма Priscilla Valles

Упругие кудри

Эта прическа больше подойдет девушкам, у которых от природы роскошные кудри. Теперь не стоит выпрямлять вьющиеся волосы. Просто добавьте им немного сияния с помощью уходовых средств.



Настя Каменских с упругими кудрями / Фото из инстаграма певицы

Гладкие волосы

Примером такой укладки являются безупречно ровно уложенные волосы светской львицы Ким Кардашян. Для того чтобы достичь блеска и гладкости рекомендуем воспользоваться маслом для волос.



Ким Кардашян с блестящими волосами / Фото из инстаграма телезвезды