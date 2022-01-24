Обирайте колір для манікюру, який буде трендовим у 2022. Провідні нейл-майстри переконані, що в цьому році варто експериментувати з різними дизайнами та робити ставку на монохром – з ним манікюр у будь-якому випадку виглядатиме розкішно. Якщо ви у пошуку нових ідей для нейл-арту, то надихайтеся наймоднішими відтінками цього сезону.
До теми Вітаємо готичний стиль: б'юті-експерти назвали наймодніший манікюр лютого 2022
10 трендових кольорів для манікюру
Бузковий / Фото з інстаграму @heluviee
Теракотовий / Фото з інстаграму @betina_goldstein
Червоний / Фото з інстаграму @betina_goldstein
Білий / Фото з інстаграму @heluviee
Лимонно-жовтий / Фото з інстаграму @betina_goldstein
Смарагдовий / Фото з інстаграму @heluviee
Нюд / Фото з інстаграму @heluviee
Блакитний / Фото з інстаграму @heluviee
Бордо / Фото з інстаграму @betina_goldstein
Чорний / Фото з інстаграму @betina_goldstein