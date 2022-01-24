Выбирайте цвет для маникюра, который будет трендовым в 2022. Ведущие нейл-мастера убеждены, что в этом году стоит экспериментировать с различными дизайнами и делать ставку на монохром – с ним маникюр в любом случае будет выглядеть роскошно. Если вы в поиске новых идей для нейл-арта, то вдохновляйтесь самыми модными оттенками этого сезона.
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10 трендовых цветов для маникюра
Сиреневый / Фото из инстаграма @heluviee
Терракотовый / Фото из инстаграма @betina_goldstein
Красный / Фото из инстаграма @betina_goldstein
Белый / Фото из инстаграма @heluviee
Лимонно-желтый / Фото из инстаграма @betina_goldstein
Изумрудный / Фото из инстаграма @heluviee
Нюд / Фото из инстаграма @heluviee
Голубой / Фото из инстаграма @heluviee
Бордо / Фото из инстаграма @betina_goldstein
Черный / Фото из инстаграма @betina_goldstein