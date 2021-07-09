Укладка "дівчина серфера": навіщо наносити шампанське на волосся – революційний б'юті-лайфхак

Представники індустрії краси жартома називають цей б'юті-прийом ідеальним для п'ятниці. Якщо не зможете створити стильну укладку, то в найгіршому випадку у вас залишиться пляшка шампанського. Проте напій може допомогти зробити найпопулярнішу літню укладку під кодовою назвою "дівчина серфера" без спрею для текстурування волосся.

Пильно стежачи за новинками індустрії краси, ви однаково завжди можете відкривати для себе щось абсолютно нове і революційне. Наприклад, тепер альтернативою текстурувального спрею для волосся слугує звичайне шампанське.

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Як використовувати шампанське для догляду за волоссям

Через вміст морської солі у своєму складі текстурувальний спрей може сушити волосся. Проте спеціальний стайлінговий засіб можна замінити звичайним продуктом – шампанським, яке необов'язково повинно бути дорогим. Рідину також слід щедро розпилювати по пасмах. Ігристе можна використовувати перед вечіркою і таким оригінальним способом.

Спрей для створення текстури на волоссі повинен виконувати завдання морського повітря, аби у результаті пасма набули форми стильних недбалих хвиль. Перевага шампанського в тому, що воно не так сильно сушить волосся, стайлінговий засіб або морське повітря.

Ідею використовувати шампанське, щоб ополіскувати локони відразу після миття, першими почали поширювати француженки. Проте для зручності та заощадження рідини можна перелити вміст пляшки в пульверизатор і додати улюбленої ефірної олії. Таким чином ви нейтралізуєте запах алкоголю від шевелюри – цитрусові ноти в такому випадку саме те.

З укладкою "дівчина серфера" часто можна побачити таких голлівудських зірок і супермоделей, як сестри Хадід, Кендалл Дженнер, Дженніфер Еністон, Розі Гантінгтон-Вайтлі та інші. Щоб повторити модну зачіску із використанням шампанського, насамперед потрібно вимити і добре висушити волосся. Потім розділіть його на 3 зони. Першу зону зволожте спреєм із шампанського і закрутіть у джгутик. Такий крок потрібно повторити з іншими частинами волосся. Залишіть джгутики на 20 – 30 хвилин підсохнути. Після цього акуратно розплетіть і зафіксуйте лаком для волосся.

Красива і зваблива літня укладка готова! Насолоджуйтеся своїм привабливим виглядом.