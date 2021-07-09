Укладка "девушка серфера": зачем наносить шампанское на волосы – революционный бьюти-лайфхак

Представители индустрии красоты в шутку называют этот бьюти-прием идеальным для пятницы. Если не сможете создать стильную укладку, то в худшем случае у вас останется бутылка шампанского. Однако напиток может помочь сделать самую популярную летнюю укладку под кодовым названием "девушка серфера" без спрея для текстурирования волос.

Пристально следя за новинками индустрии красоты, вы одинаково всегда можете открывать для себя что-то совершенно новое и революционное. Например, теперь альтернативой текстурирующему спрею для волос служит обычное шампанское.

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Как использовать шампанское для ухода за волосами

Из-за содержания морской соли в своем составе текстурирующий спрей может сушить волосы. Однако специальное стайлинговое средство можно заменить обычным продуктом – шампанским, которое необязательно должно быть дорогим. Жидкость также следует щедро распылять по прядям. Игристое можно использовать перед вечеринкой и таким оригинальным способом.

Спрей для создания текстуры на волосах должен выполнять задачи морского воздуха, чтобы в результате пряди приобрели форму стильных небрежных волн. Преимущество шампанского в том, что оно не так сильно сушит волосы, как стайлинговое средство или морской воздух.

Идею использовать шампанское, чтобы ополаскивать локоны сразу после мытья, первыми начали распространять француженки. Однако для удобства и сохранения жидкости можно перелить содержимое бутылки в пульверизатор и добавить любимое эфирное масло. Таким образом вы нейтрализуете запах алкоголя от шевелюры – цитрусовые ноты в таком случае самое то.

С укладкой "девушка серфера" часто можно увидеть таких голливудских звезд и супермоделей, как сестры Хадид, Кендалл Дженнер, Дженнифер Энистон, Рози Хантингтон-Уайтли и другие. Чтобы повторить модную прическу с использованием шампанского, первым делом нужно вымыть и хорошо высушить волосы. Затем разделите их на 3 зоны. Первую зону увлажните спреем из шампанского и закрутите в жгутик. Такой шаг нужно повторить с остальными частями волос. Оставьте жгутики на 20 – 30 минут подсохнуть. После этого аккуратно расплетите и зафиксируйте лаком для волос.

Красивая и обольстительная летняя укладка готова! Наслаждайтесь своим привлекательным видом.