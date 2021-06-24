Українська дівчина Бонда Ольга Куриленко стала білявкою: фото, які привертають увагу
Джерело:інстаграм Ольги Куриленко
Голлівудська акторка, яка народилася в українському Бердянську і відома своєю роллю дівчини Бонда, кардинально змінила імідж. Знаменита красуня більше не гаряча брюнетка, а зваблива білявка.
41-річна зірка вразила своїх шанувальників, опублікувався світлини в інстаграмі з новим кольором волосся. На нових селфі Ольга продемонструвала трендовий білявий відтінок свого довгого волосся, а також замість локонів випрямила пасма.
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Ольга Куриленко стала білявкою
Раніше голлівудська зірка українського походження лише оновлювала відтінок своїх темних локонів, а потім поступово почала висвітлювати їх і перевтілюватися у білявку. Влітку 2021 вона наважилася на кардинальні зміни іміджу. На нових знімках Куриленко позує зі світлим волоссям. Акторка доповнила новий образ яскраво-помаранчевою сукнею та ефектним макіяжем.
У своїй публікації Ольга Куриленко повідомила, що зробила кадри під час фотосесії для журналі Country & Town House. Щодо нового кольору волосся, то акторка не додала жодних коментарів.
Було так весело сьогодні на зйомках фотосесії для Country & Town House,
– зазначила у пості українська дівчина Бонда.
Реакція шанувальників
- "З темним волоссям краще";
- "Елегантна світлина";
- "Гарне волосся";
- "Блонда Оля";
- "Перука?";
- "З будь-яким кольором красива";
- "Тобі личить";
- "Не подобається в блонді";
- "Щодня красивіша";
- "Тобі личить".