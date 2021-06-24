Украинская девушка Бонда Ольга Куриленко стала блондинкой: фото, которые привлекают внимание

Голливудская актриса, которая родилась в украинском Бердянске и известна своей ролью девушки Бонда, кардинально сменила имидж. Знаменитая красавица больше не горячая брюнетка, а обольстительная блондинка.

41-летняя звезда поразила своих поклонников, опубликовавши фотографии в инстаграме с новым цветом волос. На новых селфи Ольга продемонстрировала трендовый белокурый оттенок своих длинных волос, а также вместо локонов выпрямила пряди.

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Ольга Куриленко стала блондинкой

Ранее голливудская звезда украинского происхождения лишь обновляла оттенок своих темных локонов, а затем постепенно начала освещать их и перевоплощаться в блондинку. Летом 2021 она решилась на кардинальные изменения имиджа. На новых снимках Куриленко позирует со светлыми волосами. Актриса дополнила новый образ ярко-оранжевым платьем и эффектным макияжем.

В своей публикации Ольга Куриленко сообщила, что сделала кадры во время фотосессии для журнала Country & Town House. Что касается нового цвета волос, то актриса не добавила никаких комментариев.

Было так весело сегодня на съемках фотосессии для Country & Town House,

– отметила в посте украинская девушка Бонда.

Реакция поклонников