На своїй інстаграм-сторінці, де у неї майже 1 мільйон підписників, Румер опублікувала селфі, на якому позувала з новим кольором шевелюри. Користувачі соцмережі позитивно оцінили новий імідж акторки.
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Румер Вілліс пофарбувала волосся в рудий колір
На знімку нову зачіску Румер доповнила коричнева сукня з глибоким декольте. Зокрема, відома красуня згадала у дописі майстрів, які допомогли їй перевтілитися із брюнетки в руду. Чарівний колір волосся акторки отримало завдяки колористці Амбер Майнард Болт, а над стрижкою працював зірковий hair-стиліст Адір Абергел.
Публікація старшої доньки відомих батьків зібрала понад 33 тисячі вподобань та більше 600 коментарів. Фоловери були в захваті від оновлення іміджу Румер Вілліс. Вони почали активно коментувати її нову зачіску.
Реакція шанувальників
- "Рудий – гарячий";
- "Ти знаєш, я люблю це";
- "Дуже гарно";
- "Красива";
- "Я також захотіла пофарбуватися в рудий. Ти виглядаєш неймовірно";
- "Любов";
- "Тобі дуже личить";
- "Неймовірно, як і завжди";
- "Рудоволоса бестія".
Як виглядала Румер Вілліс з чорним волоссям
Що відомо про Румер Вілліс
- Румер Вілліс – це американська акторка, старша донька голлівудських зірок Демі Мур і Брюса Вілліса.
- Зірка знімалася в таких фільмах: "Тоді й зараз", "Стриптиз", "Заручник", "90210: Нове покоління", "Одного разу в Голлівуді" та інших.
- Акторка активно ділиться своїми світлинами зі життя та різноманітних фотосесій в інстаграмі. Також їй подобається розбурхувати уяву підписників відвертими знімками, на яких у неї лише прикриті деякі частини тіла.