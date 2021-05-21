Універсальність і звабливість: 22 ідеї для манікюру в пастельних тонах

Навіть деякі чоловіки зізнаються, що пастельний відтінок на нігтях дівчини виглядає дуже привабливо. Перевагою такого манікюру є розмаїття кольорової палітри, яку можна змішати з білим лаком і отримати пастельний тон: рожевий, фіолетовий, салатовий, жовтий, бежевий, персиковий, блакитний. Влітку манікюр у пастельних відтінках буде особливо актуальним.
Цікаво й те, що манікюр у пастельних відтінках матиме вдалий вигляд як з однотонним покриттям, так і з нейл-дизайном. Також можна експериментувати з "місячним" стилем або мармуровим ефектом на нігтях. Надихайтеся ідеями, фантазуйте і створюйте модний пастельний манікюр.
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Манікюр у пастельних відтінках
Пастельні грайливі хвилі
Ніжні хмаринки і зірочки на нігтях
Однотонне пастельне покриття
Вибух фантазії
Нетиповий френч
Манікюр у місячному стилі
Нейл-дизайн із літніми квітами
Пастельна комбінація геометричних фігур
Звабливий градієнтний нейл-арт
Креативний різнокольоровий манікюр у пастельних відтінках