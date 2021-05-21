Універсальність і звабливість: 22 ідеї для манікюру в пастельних тонах

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Навіть деякі чоловіки зізнаються, що пастельний відтінок на нігтях дівчини виглядає дуже привабливо. Перевагою такого манікюру є розмаїття кольорової палітри, яку можна змішати з білим лаком і отримати пастельний тон: рожевий, фіолетовий, салатовий, жовтий, бежевий, персиковий, блакитний. Влітку манікюр у пастельних відтінках буде особливо актуальним.