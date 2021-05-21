Універсальність і звабливість: 22 ідеї для манікюру в пастельних тонах

21 травня 2021 , 08:32
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Джерело:

24 канал

Навіть деякі чоловіки зізнаються, що пастельний відтінок на нігтях дівчини виглядає дуже привабливо. Перевагою такого манікюру є розмаїття кольорової палітри, яку можна змішати з білим лаком і отримати пастельний тон: рожевий, фіолетовий, салатовий, жовтий, бежевий, персиковий, блакитний. Влітку манікюр у пастельних відтінках буде особливо актуальним.

Цікаво й те, що манікюр у пастельних відтінках матиме вдалий вигляд як з однотонним покриттям, так і з нейл-дизайном. Також можна експериментувати з "місячним" стилем або мармуровим ефектом на нігтях. Надихайтеся ідеями, фантазуйте і створюйте модний пастельний манікюр.

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Манікюр у пастельних відтінках

Пастельні грайливі хвилі

Ніжні хмаринки і зірочки на нігтях

Однотонне пастельне покриття

Вибух фантазії

Нетиповий френч

Манікюр у місячному стилі

Нейл-дизайн із літніми квітами

Пастельна комбінація геометричних фігур

Звабливий градієнтний нейл-арт

Креативний різнокольоровий манікюр у пастельних відтінках

 

Автор: Лідія Цюпера